Cada vicuñense se convertirá en guía de su comuna en términos astroturísticos

Lograr que cada habitante de Vicuña sea un guía de su comuna, sobre todo en términos astroturísticos, es el gran objetivo que persiguen una serie de iniciativas que van a tener su máxima expresión durante octubre cuando se desarrolle el Mes de las Estrellas, donde se realizarán una serie de actividades relativas al universo y la observación astronómica.

Este programa organizado por la Corporación Municipal de Turismo, la Cámara de Comercio y Turismo de Vicuña y la Asociación de Empresarios Turísticos VITUR son cofinanciadas por el Nodo «Gestión de destinos Vicuña Capital de la Astronomía» de CORFO, que tiene como principal objetivo organizar una oferta de empresarios del sector alojamiento, gastronomía y de agencias de turismo con el fin de potenciar el turismo astronómico, considerando que alrededor del 80% de la demanda turística en la comuna elquina, es justamente la observación de las estrellas.

Pero estas iniciativas tienen un objetivo mucho más ambicioso, puesto que la comuna se encamina en ser la Capital Mundial de la Astronomía y se prepara además para recibir el eclipse total de sol que acontecerá en julio de 2019 y en el que el valle de Elqui será uno de los lugares privilegiados para su observación, como lo recalcó el gerente de la Corporación Municipal de Turismo Cristian Sáez, «nosotros estamos preparándonos con dos años de anticipación para que en este mes de octubre todo Vicuña gire en torno al mes de las estrellas, a observar el universo, con nuestro alcalde Rafael Vera se tomó una decisión muy bella, partiendo de que los vicuñenses pudieran ir a Mamalluca gratis, niños, dirigentes sociales, adultos mayores, para que conozcan el observatorio, muchos de ellos no lo conocen, partamos por ahí, partamos por casa. Todo el mes tenemos programas turísticos para que los operadores los vendan, para que nuestros empresarios ganen en alojamiento, en tours, en buen chileno los invitamos a este desafío que no es del turismo, que no es de esta alianza público privada que tiene la corporación de turismo, es de todo Vicuña» resaltó Sáez.

Es así como el alcalde de Vicuña Rafael Vera destacó la cantidad de actividades que contribuyen a que Vicuña se encamine cada día más al objetivo de ser la Capital Mundial de la Astronomía. «El mes de octubre tenemos

alrededor de 28 actividades, talleres, películas que se van a exhibir en nuestro microcine, discusiones y análisis sobre las estrellas, actividades recreativas en torno a esto, pretendemos hacer un show de tributo a Pink Floyd en el observatorio Mamalluca, hay actividades que van marcando el mes de octubre como el mes de las estrellas en el

mundo, y esto se materializa en la comuna de Vicuña» dijo la primera autoridad comunal.