Feuls no participa de toma iniciada el lunes

En el campus Isabel Bongard se imparten las carreras de Educación General Básica, Educación Diferencial, Educación Parvularia y Diseño, además se encuentran oficinas administrativas y el casino de la universidad, servicios que se mantienen paralizados durante esta semana de toma que concluiría este viernes 29 de septiembre.

La noche del domingo un grupo de estudiantes ingresó a las dependencias del campus Isabel Bongard de la Universidad de La Serena, información que se dio a conocer a través de redes sociales mediante un comunicado donde explicaban la razón de la «toma» del establecimiento.

POR LOS MAPUCHES

Y CONTRA EL

TUNEL AGUA NEGRA

El documento de tres páginas explica que la movilización se debe a que se usarán las dependencias de la universidad para fomentar la reflexión y el debate mediante «Jornadas por la defensa de los territorios… Fuera IRSA-COSIPLAN», donde rechazan la participación de la Universidad de La Serena en proyectos como el Túnel de Agua Negra y solidarizan con el Pueblo Mapuche y la huelga de hambre de 113 días de los mapuches detenidos por el caso Iglesia.

Ivo Robledo, Presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de La Serena (Feuls), señaló que ellos como Federación no habían sido parte de la movilización, que ésta había sido realizada por un grupo de estudiantes de diversas carreras que se identificaban con su credencial como estudiantes de la universidad.

«Efectivamente muchos de ellos son estudiantes de la universidad, de echo cuando hicimos esa pregunta hicieron muestra de su tarjeta de identificación universitaria, ahora decir específicamente quien no va mucho a lugar, pero tenemos esa referencia» señaló el estudiante de ingeniería en Construcción.

Una toma que al parecer se mantiene en el misterio, ya que ni el mismo presidente de la Feuls tiene conocimiento de quienes ni cuántas personas son las que se mantienen en el campus Isabel Bongard, ya que asegura que los estudiantes no se identificaron individualmente sino que lo hacían como bloque y no respondían a una estructura orgánica.

La jornada del lunes se realizó una plenaria en las dependencias de la universidad donde asistieron centros de estudiantes de diversas carreras para adoptar una postura y definir qué sucedería con las clases y evaluaciones programadas durante toda esta semana que se mantendrá el campus «tomado» por los estudiantes.

Un plenario en el que aparentemente no se definió ninguna postura concreta, ya que los centros de estudiantes solicitaron evaluar con sus respectivas carreras antes de presentar su decisión frente a la Federación.

«Nosotros como Federación vamos a gestionar todo lo que sería la reubicación de la parte que no está de acuerdo, la mediación entre las carreras que estén en conflicto respecto de esta situación y todo eso en general, que se entienda que si bien la Federación es una entidad representativa, nosotros también lo hacemos en virtud, tanto de la representatividad como de la mediación también con la otra parte» explicó Robledo.

Con respecto al servicio de alimentación que presta el casino a los estudiantes Robledo respondió que «el recinto físico no está habilitado como casino pero si están trabajando para abastecer los otro casinos de los demás campus para que no se corte la línea de casino». Frente a los demás servicios y las oficinas administrativas del campus, Robledo señaló que la mayoría habían sido reubicados a otros campus.

Sin embargo y a pesar que la toma se realizó sin participación de la Feuls, Ivo Robledo explicó que independiente de la forma, como Feuls estaban de acuerdo con los temas que exponían los jóvenes en el comunicado.

«Frente a eso nosotros tenemos una postura, sabemos que es un tema crítico, sabemos que es un tema bien grande, sin ánimos de validar o no la forma o lo que se llevó a cabo con la toma, con respecto al tema en sí, nosotros si consideramos que es un tema que se requiere ponerlo sobre la mesa en el tema estudiantil, el hecho que la universidad se involucre directamente con esto es un tema complejo, se presentan ambas posturas que es de los pro y los contra, pero sabemos que es un tema complejo que es conflictivo», indicó refiriéndose a la participación de la Universidad de La Serena en el proyecto del Túnel de Agua Negra.

«Es una carretera comercial y eso no es menor, el hecho que la universidad esté involucrada directamente con la colaboración de estos proyectos igual genera un agravante a este punto crítico, a este conflicto» agregó.

Desde la Universidad de La Serena el Director de la DGAE, Mg. Miguel Zuleta indicó frente a la toma que «de acuerdo a lo informado por la Federación de Estudiantes (FEULS), esta movilización en el Campus Isabel Bongard, que incluye la toma de la totalidad de las dependencias incluido el Casino Central de la ULS, se realizó por un grupo de estudiantes de la Universidad para efectuar las «Jornadas por la defensa de los territorios…Fuera IIRSA-COSIPLAN», cuyo propósito según señalaron es fomentar la reflexión y el debate sobre los temas que afectan a nuestra sociedad.