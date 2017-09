Diego Carrasco: «DONDE SEA VAMOS A IR JUGAR DE LA MISMA MANERA»

Coquimbo Unido no ha logrado ganar fuera de casa, sin embargo, a diferencias de campañas anteriores no muy lejanas, los piratas dirigidos por Patricio Graff solo han caído una vez fuera de casa y lo principal, es que se muestran fieles al planteamiento de presionar, jugar a ras de piso y salir a buscar el triunfo sobre el equipo contrario.

“Nosotros vamos a jugar donde sea de la misma manera, que es ir a buscar al rival arriba, presionar, salir jugando, no vamos a renunciar a ello”, señala el lateral izquierdo del equipo, Diego Carrasco.

El joven canterano reconoció que el encuentro jugado el domingo ante el líder Unión La Calera en Quillota, “fue un partido muy difícil. Se jugó también en una cancha muy dura. Pudimos hacer lo que veníamos trabajando, salir jugando, pero una pelota desafortunada que la toma el jugador que había ingresado recién y no sabíamos de quien era la marca, nos costó el gol del empate. Pero hay que seguir trabajando, porque es un punto que nos sirve para seguir metido arriba”.

Carrasco reconoce que se ilusionan con llegar al primer lugar de la tabla y sabe que para ello deben saber abrochar partidos. “Nos metió atrás Calera en el segundo tiempo, pero nosotros siempre fuimos a buscar el 3-2, atacamos todo el partido, tratamos de profundizar por las orillas, pero no salió el gol. Nos fuimos con ese gustito de que podríamos haber hecho algo más, pero igual es importante sumar”.

De todas maneras, se valora el esfuerzo y compromiso de los jugadores aurinegros que en este semestre dan muestras de estar comprometidos con el proyecto presentado por el cuerpo técnico argentino, el cual viene dando resultados importantes y que persiste con el correr de las fechas del torneo de Transición de la Primera B.