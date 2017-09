Carolina Goic junto a candidatos a consejeros regionales y a diputados apoyan crear nueva ley portuaria

Ayer al mediodía, 16 candidatos a diputados y a consejeros regionales, junto a la candidata presidencial de la Democracia Cristiana Carolina Goic, firmaron en Coquimbo, un documento de apoyo para modificar la ley de puertos impulsada por la Asociación de Ciudades Puertos y borde costero de Chile.

La ceremonia fue efectuada en el marco de las presentación realizada en el auditorio del Centro Cultural Palace del Barrio Inglés, por el presidente de la asociación, Omar Vega alcalde de San Antonio, de los antecedentes que dan base a la idea de crear una nueva jurisprudencia para regular la labor de los 36 terminales portuarios nacionales, de los cuales 10 son administrados por empresas estatales de uso público, 15 por empresas privadas con el mismo uso y 11 por empresas privadas con uso privado.

Vega, explicó a los cerca de 100 asistentes sumando a los candidatos al parlamento, al consejo regional a concejales y a representante de la sociedad civil y de las Fuerzas Armadas y de Orden, que urge contar con el nuevo marco legal para principalmente generar mayor empleo y más recursos.

«Chile está conectado con el mundo a través del Océano Pacífico y eso es tremendamente significativo porque el desarrollo económico del país depende de su rol exportador e importador y eso se desarrolla evidentemente a través de su plataforma portuaria en el Océano Pacífico y ahí está Chile constituido, valga la redundancia en la gran plataforma portuaria del cono sur y por supuesto de la costa oeste americana, que se ve fortalecida con la firma de un sinnúmero de tratado comerciales con distintos países. Así el 90 por ciento del comercio exterior de nuestro país se mueve a través de su 36 puertos de Arica Punta Arenas que representa el 65 por ciento del Producto Interno Bruto, por lo tanto lo que planteamos ahora no es un tema menor y así las ciudades puertos somos un eslabón importante en la cadena portuaria y en conciencia la eficiencia en la transferencia de carga y todo lo que implica la logística fortalece el desarrollo económico nacional».

En concreto el presidente Vega, dio a conocer que la nueva ley debe incluir mayores facultades para los alcaldes.

«Nuestro idea de ley incluye crear un Subsecretaría de Asuntos Marítimos portuarios o alguna entidad que articule este desarrollo de puertos y por eso proponemos crear esta subsecretaría o algo similar. También el alcalde debe ser incorporado al directorio del puerto y ahora en la mayoría de los directorios hay ausencia del municipio y queremos que el alcalde se incorpore, para, esencialmente, para aportar desde la mirada municipal desde lo local, desde lo comunal con una armonía en los planes de desarrollo para aunar criterios del plan maestro portuario, con el plan de desarrollo comunal, Pladeco y el Plan Regulador y los acuerdos de producción limpia».

Además el directivo remarcó que la nueva normativa buscará implementar la entrega de mayor porcentaje de ganancias por la operación portuaria a las comunas y las regiones, «la distribución de las utilidades o rentas que genera la gestión portuaria que termina con todos los recursos pasándonos por arriba, ingresando directamente al presupuesto de la nación y en nuestras comunas lo que queda es la patente comercial, que es ínfima y no representa la externalidades negativas que genera la gestión portuarias lo que buscamos es la justa distribución de estos recurso en beneficio de la ciudadanía y lo otro que buscamos es que las empresas portuarias puedan hacer inversiones en su entorno externo. En lo que se refiere al reparto, se busca aplicar una tasa portuaria equivalente a un 0,5 dólar por tonelada transferida en un lapso de cuatro años hasta llegar al valor de 0,5. Así el 70 por ciento de recaudación queremos que se quede en la comuna para desarrollo de infraestructura y para que vayan en beneficio de la comuna y sus habitantes mientras que el 30 por ciento restante irá al Gobierno regional, para que con esos recursos vayan apoyando el desarrollo de los demás territorios y las comunas que también sufre el impacto de la actividad portuaria porque nuestra mirada es solidaria, no individualista, para permitir el desarrollo de una región completa».

Apoyo total decandidata presidencial

Goic, señaló estar en completo acuerdo con modificar la actual legislación portuaria, al estar en concordancia con su programa de gobierno que tiene como eje principal la descentralización.

«Estoy muy contenta de ser la primera candidata presidencial que ha asumido el compromiso con las ciudades puertos de que las tasas que se reciben por ingresos, van quedar en un porcentaje para los municipios para que decidan cómo usarlos en cada comuna y en cada región. Esta ha sido un propuesta para que las ciudades puerto se beneficien de los ingresos y el compromiso es que estas empresas, aporten a los fondos que serán gestionados por cada comuna, pero también se busca que esas empresas realicen inversiones en las ciudades en las que están insertas más allá de la zona del recinto portuario».

Sobre el punto de los beneficios económicos para inversión comunal y regional la candidata dijo, «cada municipio con los nuevos recursos puede implementar obras sociales y lo conversamos como acá, en el municipio de Coquimbo, está trabajando en un programa específico para la prevención y tratamiento del Alzheimer o cómo capacitar a mujeres e invertir en infraestructura vial, que muchas veces se ve afectada por el trabajo portuario y todo esto es un compromiso mío, como futura Presidenta de la República, en materia de regionalización y descentralización, para que los ingresos de los puertos en parte se queden en cada comuna donde se realiza la actividad».