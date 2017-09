Culpable de apropiación ex bancario que creo “caja” para quedarse con $36 millones

J.J.A.P., ex funcionario del Banco de Chile de la céntrica calle Victoria de Ovalle, fue encontrado culpable por el Tribunal del cargo de apropiación indebida de cerca de $ 36 millones de un cliente, ilícito cometido junto a M.I.A.V.D., otro ex funcionario de la sucursal ya condenado en juicio anterior, al engañar a la víctima creando una “caja” de depósitos falsa.

Según la acusación de la fiscalía entre los meses de noviembre de 2012 y abril de 2013, en horas no determinadas, los acusados M.I.A.V.D., y J.J.A.P., de manera concertada, en su calidad de asistentes de atención al cliente del Banco de Chile, sucursal Ovalle, mantuvieron activa una caja pagadora en dicho banco que, en la práctica no funcionaba, realizando diversas operaciones bancarias, lo que les permitió sustraer y apropiarse, sin la voluntad de su dueño y con ánimo de lucro, la suma aproximada de $ 36.000.000.

Por esa causa, M.I.A.V.D., fue condenado a una pena de multa de 12 UTM y de 300 días de cárcel remitida por una año, luego de ser juzgado en el Tribunal de la capital del Limarí el pasado mes de julio por apropiación indebida de $ 17 millones.

Además el Tribunal acogió la acción civil en contra de M.I.A.V.D., por lo que fue sentenciado a pagar al banco en el que laboraba $17 millones por el perjuicio causado.

En el caso de J.J.A.P., pudo ser sometido a juicio en esta semana, por lo que tras ser encontrado culpable de la apropiación indebida, será condenado en audiencia programada para este viernes.