Dirigente de Cobra Servicios S.A., en huelga: «Mientras no nos paguen como corresponde…»

Hoy cumplen 14 días 60 técnicos de Movistar, empleados por la empresa Cobra Servicios S.A. se mantienen paralizados de sus funciones, esto porque la empresa no estaría pagando los bonos que pactaron en su contrato colectivo.

Desde hace días que hemos podido ver a trabajadores con el logo de Movistar o en sus vehículos, movilizados y protestando en las calles, esto es porque desde el 14 de septiembre, los encargados de las instalaciones de los servicios de hogar y telefonía paralizaron sus funciones para demandar el pago de los bonos que mantiene adeudada la empresa externa que los emplea.

Fue el 14 de septiembre que 60 trabajadores de la empresa externa Cobra Servicios S.A. que emplea a los técnicos encargados de las instalaciones de productos de telefonía y hogar de Movistar dieron inicio a la paralización de sus funciones, esto porque la empresa no estaría cumpliendo un contrato colectivo firmado con sus trabajadores.

«Nosotros firmamos un contrato colectivo el día 7 de marzo y Cobra al mes posterior dijo que había unas cláusulas que no podía pagar porque Movistar a ellos no les pagaba, ese fue el argumento que dieron, entonces nosotros firmamos un contrato y ellos no lo están respetando porque firmaron otra cosa con Movistar» señaló Michael González, secretario Sindicato Cobra IV Región.

Ese habría sido el problema que desencadenó esta situación manifestó el dirigente, ya que la empresa Cobra Servicios S.A. habría llegado a otro acuerdo con Movistar donde no se incluía el pago de los bonos a los trabajadores, mientras que ellos mantenían un contrato que así lo señalaba y no se está cumpliendo.

Remuneraciones que se verían afectadas por no respetar dos cláusulas de dicho contrato lo que no les permitiría llegar a la meta de los bonos, por lo que no se les pagarían de forma íntegra, provocando una disminución en los sueldos de hasta un 50% y según señaló el dirigente, la empresa Cobra no ha dado respuesta a su problemática, dilatando la discusión hasta que los 60 técnicos de la empresa decidieron movilizarse y hacer pública la situación.

«La respuesta de la empresa ha sido y es: lo vamos a estudiar, lo veremos, démosle más tiempo, conversemos. Entonces nosotros hemos estado esperando estos seis meses la respuesta de la empresa y han dado puras soluciones parches que no nos sirven»

Según explicó el dirigente, una de las soluciones temporales que habría entregado la empresa Cobra fue que pagaría completos los bonos por evento, sin embargo al momento de hacerse efectivo ese compromiso Cobra se habría excusado y finalmente en sus sueldos no se visualizó lo pactado.

Una paralización que hoy cumple 14 días donde los funcionarios no se han presentado a realizar sus funciones, ya que exigen una respuesta de la empresa que hasta la fecha no ha dado solución, por lo que otras empresas han debido suplir las instalaciones a cargo de estos 60 técnicos.

«Nada de turnos éticos, porque la empresa Movistar tiene empresas interventoras que mandó a la zona de otras ciudades para atender a los clientes pero es lo mínimo, son casi turnos éticos pero de otra empresa. Los técnicos de acá conocemos la zona, atendemos a la gente más rápido, no es lo mismo que venga gente de otro lado que ser atendido por la gente de acá».

Una situación que hasta ahora mantenía al margen a la empresa Movistar que según González no sabía de la situación del contrato colectivo.

«Movistar nos acaba de decir hoy que va a ser intermediario de Cobra, porque Cobra estaba con mentiras hacia Movistar ocultándoles realmente lo que estaba pasando, entonces hoy se acaban de enterar de muchas cosas que no sabían»

Intervención de la empresa Movistar que los 60 trabajadores esperan de buenos resultados después de seis meses de espera para un conflicto que ha afectado sus sueldos en un 50%.