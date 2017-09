Cambio de guaguas ocurrido hace 24 años remece a Coyhaique: Pruebas de ADN lo confirmaron

Exámenes de ADN confirmaron que al menos uno de los once niños nacidos el 7 de enero de 1993 en el Hospital de Coyhaique creció con quienes no son sus padres biológicos. Según detalló el canal 24 Horas el tribunal de Aysén indaga el caso luego de que la familia del joven denunciara el hecho tras pasar todo estos años con la duda. Patricia Galleguillos relató que al despertar después del parto vio que junto a ella había una niña, pese a que había dado a luz a un menor de sexo masculino.. A gritos y de forma descontrolada pidió que le llevaran a su hijo. Debido a esto quedó en estado de shock, le dieron sedantes y se durmió. Al despertar, le entregaron un niño y le aseguraron que debía ser su hijo porque ese día sólo nació un hombre. Sin embargo, ya iniciada la investigación, se pudo comprobar que ese día nacieron cinco lactantes de sexo masculino en el recinto de salud.

Es por esto que la familia se realizó exámenes de ADN en distintos laboratorios y dos de los tres encargados ya confirmaron la sospecha: efectivamente el joven no es hijo biológico de Galleguillos. “Es nuestro hijo, lo amamos, lo queremos porque lo criamos, pero no es el hijo que yo tuve en mi guata”, relató la mujer.