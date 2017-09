Corte rechaza recurso de protección de local por la no renovación de patente de alcoholes

La Corte de Apelaciones de La Serena rechazó el recurso de protección interpuesto por Cecilia Araya Rivera, dueña del local «Buda Bar», en contra de la Municipalidad de La Serena, por la no renovación de las patentes de bar y de expendio de bebidas alcohólicas, decretada el 19 de julio pasado.

En fallo unánime la Primera Sala del tribunal de alzada integrada por los ministro Humberto Mondaca, el fiscal judicial Jorge Colvin y el abogado (i) Mario Carvallo, rechazó el recurso tras establecer que el decreto municipal se ajusta a la legalidad.

«(…) en la sección de Consejo N° 1076 celebrada el 19 de julio de 2017 y en relación a las patentes de alcoholes que amparan la actividad del local «Buda Bar», se expusieron diversas infracciones, tales como: partes por no mantener extracto de penalidad por embriaguez a la vista del público y por expender alcohol sin consumo de alimentos; se realizó entrevistas puerta a puerta con vecinos colindantes detectando reclamos por ruidos molestos, bailes y música a alto volumen durante noche y madrugada; se comprobaron ampliaciones en el local sin contar con autorización; denuncias por microtráfico y consumo drogas, y la falta de un informe acústico, y de parte de Carabineros se informó sobre ocho denuncias y dos hechos de relevancia policial», consigna el fallo.

Resolución que agrega: «Estiman estos sentenciadores que el mencionado Decreto Municipal N° 10/2 de 28 de julio de 2017, se encuentra suficientemente fundamentado, en cuanto deniega la renovación de las ya señaladas patentes de alcoholes, conforme al cúmulo de infracciones y denuncias que pormenorizadamente se han detallado, por lo que no se hará lugar a la declaración de arbitrariedad de dicha actuación edilicia según lo solicitado por la recurrente».

Por lo tanto, concluye: «se rechaza, con costas el recurso de protección interpuesto por doña Claudia Cecilia Araya Rivera por el local comercial denominado «Pub Buda» en contra del Decreto Municipal N° 10/2 de 28 de julio de 2017″.