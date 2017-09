Trabajadores de Clínica Coquimbo relatan críticos momentos que viven

Preocupados de los inciertos días que viven por las condiciones irregulares que enfrenta la empresa, están los trabajadores de Clínica Coquimbo.

Dirigentes del sindicato de trabajadores de la empresa ubicada en Eleuterio Ramírez con Dr. Marín, en el puerto, explican que están impagos de sueldos. Algunos desde el mes de junio y otros desde agosto.

Señalan que la empresa Prosalud Coquimbo S.A., dueña de Clínica Coquimbo, les ha descontado cuotas de créditos en la Caja de Compensación Los Andes, sin ingresar esos dineros a la institución financiera, lo que ha derivado en que varios de los trabajadores están con órdenes de embargo.

Explican que están atrasados en casi dos años en las cotizaciones previsionales, Fonasa y en el Fondo de Cesantía.

«Hay muy pocas relaciones con la contraparte. La respuesta de siempre es no hay plata, no hay plata… se les adeuda a los médicos, enfermeras, proveedores», indica María José Castillo, presidenta del sindicato.

Clínica Coquimbo tiene cinco años de funcionamiento. Tuvo varias especialidades, como hospitalización, scanner, rayos, laboratorio, y otras unidades. Ahora solo funciona urgencia y a veces se ocupa pabellón, explica la empleada.

El gremio agrupa a veinticinco socios, trabajadores de distintas unidades. «Estamos presos, porque no podemos firmar un finiquito dado que no tenemos al día las cotizaciones; por otro lado, en la Inspección del Trabajo nos dicen que no tenemos derecho a nada, que podríamos optar por el autodespido, pero nos advierten que no sacaremos dinero porque la empresa no tiene respaldo económico. Hay gente que se fue en común acuerdo con la gerencia. Pidieron que les pagaran una parte de sus años de servicio, firmaron los acuerdos, pero tampoco les han pagado.

Informan que la empresa entró en estado de insolvencia y reestructuración nombrando a un veedor, persona que se presentó en la empresa, estuvo unos minutos y se retiró. «Esperamos que vuelva para aclarar las dudas que tenemos. No puede ser que los trabajadores no tengamos nada de donde afirmarnos para que nos paguen lo que nos corresponde».

Dado este este escenario, el gemio ha acudido a la Central Unitraria de Trasbajadores y a algunos políticos para que les ayuden a salir de esta dificil situación.

Otros trabajadores que pidieron no ser identificados por tener temor a represalias, recordaron los primeros años de la Clínica, ubicándola como una gran empresa. «Tenía futuro, había un buen ambiente… No sabemos qué pasó, posiblemente mala administración, no sabemos porque nunca nos explicaron nada. Nosotros tenemos derechos que defender lo nuestro».