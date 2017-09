«EN CHILE SE FOMENTA EL BUCEO DE MUJERES»

Siete años lleva Johana Tamayo practicando la pesca submarina deportiva, experiencia que nació mucho antes, cuando vio trabajar a su abuelo y a su padre en la pesca artesanal.

Johana, junto con trabajar en el turismo mostrando a la comunidad las bellezas del santuario natural de Punta de Choros e Isla Damas, quiere seguir la tradición del buceo, disfrutando del mar junto a su pareja, su hija de 12 años y su hijo de 4 quienes comienzan a tener su primer contacto con esta disciplina.

Hoy la destacada deportista regional, se apresta a participar en un nuevo Nacional de la especialidad que se realizará entre el 7 y el 10 de diciembre en Iquique, con la ilusión de estar una vez más presente en el podio.

¿Qué te incentivó a practicar este deporte?

“Llevo casi 7 años practicando la pesca submarina damas. Me incentive porque mi papá y abuelo son pescadores artesanales, viví en una caleta y desde chica vi lo que era un traje de buceo, me llamó mucho la atención, después me dediqué a estudiar algo relacionado, entré al liceo y tuve buenos profesores que me enseñaron a bucear. Integré primero el club que se llamó Pinguinos de Humboldt después pasó a llamarse Nautilus de Coquimbo y hasta el día de hoy estoy representándolos tanto en la región como en campeonatos nacionales”.

¿Cómo ha sido la experiencia de competir a nivel nacional?

“Todos los años se realizan los Nacionales, pero aquí en Coquimbo somos la primera región donde tenemos más mujeres buceadoras. Siempre representamos a Adesuco y nos ha ido bien en ese tema. El 2011 tuve la oportunidad de salir campeona nacional en Iquique, ese fue mi primer torneo donde obtuve un primer lugar y después he estado siempre dentro del podio. Es bonito tener esa experiencia porque es a lo más que podemos optar las pescadoras submarinas, porque no hay mundiales para mujeres, por eso tener un lugar dentro de las mejores de Chile es un premio importante. Nuestro país es uno de los que más tiene mujeres buceadoras, pero ante los hombres siempre somos minorías”.

¿Y como es el trato durante las competencias con los varones que son mayoría en este deporte?

“Hace un tiempo se sorprendían porque no conocían una mujer buza. Era como ‘guau’ una mujer, nunca habíamos visto que se pusieran un traje y entraran al agua. Son pocas las mujeres, por tanto los buzos las cuidan mucho. Yo siempre he recibido consejos de los más viejos, de los campeones mundiales que tiene Chile, nos ponemos a conversar en los Nacionales. Y esa es una tónica a nivel mundial porque en Perú no hay, en Venezuela sí tienen y lo mismo EE.UU., pero en otros países ni las conocen. Aquí en Chile se fomenta el buceo de mujeres.

En diciembre podrás competir en un nuevo Nacional, ¿cómo proyectas esa participación?

“Esta vez vamos tres mujeres y vamos nuevamente a Iquique. Nos va a corresponder medirnos con la campeona mundial que ha ganado como cinco años seguidos el título nacional. También estarán las niñas de Arica, Iquique, Valdivia, Valparaíso, entonces es un círculo de amigas buzas que en el agua nos vemos cada año”.

¿Cuáles son las aguas más difíciles para bucear?

“Creo que las de Coquimbo, porque son más heladas. Yo he ido a bucear a Valdivia y allá a pesar que es casi el extremo del país, el agua no es tan fría como pensaba y hay mucha más vida que en otras regiones así que no es tan complicado. He ido a Antofagasta y allí el agua es tibia, muy agradable, pero lo que es Coquimbo está el agua muy helada, el pez se encuentra a mayor profundidad, hay menos zonas de pesca porque en su mayoría son áreas de manejo y las zonas libres hay menos pescados. Por eso es más difícil capturar una pieza, pero yo tengo mi lugar favorito que es Punta de Choros, que es área de manejo y con permiso se puede bucear. Eso no se compara, Pichidangui es bonito, pero bucear en una isla es distinto, no cambio lo que es la Cuarta Región.

¿A nivel regional, sientes que Adesuco está más organizado actualmente?

“Hace dos años que Adesuco tiene una nueva directiva, de la cual yo formo parte porque soy la tesorera. Con Helmo Pérez que es el presidente y Carlos Aquea que es el secretario, estamos realizando organizando con los demás clubes los próximos campeonatos. Tenemos 8 torneos regionales anuales y en comparación a otras regiones, somos la única asociación que está adelantada con los nacionales. Estamos terminando las competencias clasificatorias para el 2018. Tenemos una buena organización, en promedio cada campeonato hay 40 buzos en el agua y eso no pasa en otras regiones.

¿Qué les falta para seguir?

“Apoyo, porque todo se hace a través de cuotas que se sacan de los mismos buzos, de los clubes, por eso creo que nos falta apoyo de la empresa privada, de la misma municipalidad, ya que no lo tenemos al cien por ciento.

Qué te parece que tu lugar favorito como Punta de Choros, haya estado amenazado por la posible instalación de una minera?

«Yo soy de Punta de Choros y he asistido a las marchas en contra de la instalación de la minera. Al principio no se conocía mucho el impacto que podía tener la minera Dominga en el lugar y por eso algunos estaban a favor, pero después cuando tomaron conciencia de lo que iba a suceder sobre todo los que trabajamos en el turismo nos íbamos a ver muy afectados. Esto iba a repercutir en las ballenas, el extraer el agua de mar y devolverla nuevamente, pero con químicos al mar iba a disminuir la flora y fauna, el agua que se consume allá. Pero la gente fue tomando conciencia de apoco y se dijo no.

La buena noticia es que al menos durante este gobierno no se va a instalar la minera, pero hay que esperar que dice el próximo gobierno. Ojalá que se mantenga la negativa y no se instale, porque es un área protegida y nosotros como Adesuco siempre nos preocupamos de pescar, pero cuidando y preservando».