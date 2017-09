CChC lamenta nuevo retraso de Plano Regulador Intercomunal de Elqui

Tal como informó Semanario Tiempo durante su edición de este jueves, a través de un oficio firmado el 21 de septiembre pasado y dirigido al intendente regional Claudio Ibáñez, la Contraloría Regional, informó que «ha debido abstenerse nuevamente de dar curso a la resolución del rubro que promulga el Plan Regulador Intercomunal de la Provincia de Elqui (PRI), por cuanto no se han subsanado todas las observaciones en el oficio Nº 2.594, de 2015». De esta manera se frena una vez más el proceso legal, al no dar curso al instrumento de planificación.

En el documento, de ocho páginas se consideran una serie de reparos a las modificaciones que fueron realizadas al Plano Regulador Intercomunal de Elqui.

El organismo contralor indica en la primera parte que subsiste lo objetado y detalla 12 puntos o reparos en los que se hace referencias a temas como «Actividades productivas e infraestructura»; «Áreas restringidas al desarrollo urbano ubicadas en zonas rurales» y «zonas de interés turístico de un área del Valle de Elqui». Además, se puntualiza que no fueron acompañados en el expediente una serie de documentos citados en el proceso.

De esta manera nuevamente el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) deberá realizar las modificaciones señaladas por la Contraloría y enviarlos al Consejo Regional, quien es el encargado de ingresarlo nuevamente ante el órgano contralor.

De acuerdo a los tiempos que tardan estos procesos, es casi un hecho que la Toma de Razón por parte de la Contraloría ocurrirá durante el futuro gobierno.

Con respecto a estas nuevas observaciones que deberá resolver el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) La Serena, Sergio Quilodrán, aseguró a LA REGIÓN que «estamos expectantes porque dichas observaciones sean subsanadas, de manera de generar una planificación adecuada en toda la provincia de Elqui. Actualmente ninguna de las seis comunas de la provincia de Elqui posee un instrumento de planificación actualizado, por ende, contar con uno que regule el territorio a través de una mirada integral, es prioritario».

El dirigente afirmó además que «en la próxima década, La Serena y Coquimbo se convertirán en la primera zona metropolitana del norte de Chile con 514 mil habitantes, lo que implica desafíos y oportunidades para promover un desarrollo sostenible de nuestras ciudades. Y como nuestras ciudades las hacemos todos, como privados queremos tener las reglas claras al momento de invertir, de manera de consolidar una estrategia que provea de servicios básicos, zonas de recreación, nuevos modos de transporte, barrios sustentables, uso de energías renovables y áreas de producción que impulsen el crecimiento de las ciudades y, por ende, de la región».

Sergio Quilodrán recordó que «incluso, contar con un PRI es una ventaja administrativa, ya que reduce en, al menos un año, el proceso de validación de los Planes Reguladores Comunales, lo que incentivaría y agilizaría actualizar los instrumentos locales que se tramitan hoy en día».

Para esta nota no fue posible hablar con el Seremi de Vivienda y Urbanismo, Erwin Miranda, quien se encuentra fuera de la zona hasta el lunes 2.

La Genesis

Cabe recordar que el PRI Elqui fue aprobado por primera vez por el Consejo Regional (CORE) el 28 de julio de 2014, luego de un año y medio de trabajo intenso, 122 millones de pesos invertidos y una variedad de reuniones con toda clase de actores públicos y privados. Una labor encabezada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y el GORE.

El 4 de junio de 2015, la Contraloría Regional presentó una serie de observaciones al PRI. En aquella oportunidad, el entonces jefe de la División de Planificación del Gore, Miguel Sánchez, indicó a Semanario Tiempo, que «en general, las observaciones son más bien de forma. Como oficina, tomamos esto y notificamos al Minvu, ellos se toman el tiempo necesario para enviar las respuestas. Son ellos los que tienen que responder».

En tanto, el seremi de Vivienda, Erwin Miranda, señaló que «las observaciones realizadas por Contraloría son de carácter técnico y no complican el desarrollo más que en el tiempo que sean resueltas».

En oficio de la entidad de control identificaba una serie de errores en el PRI, algunos de los cuales han sido identificados a partir de reclamos de particulares que se han sentido perjudicados por el proyecto. Por ejemplo, el incorporar áreas urbanas y de extensión urbana que, por definición, debieran quedar dentro los planes reguladores comunales y no en el intercomunal; y dudas en torno a la correcta ubicación de áreas de riesgos naturales en los planos.

Plan Regulador Intercomunal (PRI) de la Provincia de Elqui fue aprobado en segunda presentación por el Consejo Regional (Core) de Coquimbo el 26 de octubre de 2016 y enviado para su Toma de Razón por la Contraloría.