Cae desempleo en la región por mayor dinamismo en servicios y actividades profesionales

Buenas noticias en materia económica para la región de Coquimbo entregó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), anunciando una baja en materia de desempleo de un 1,8% en los últimos 12 meses, con una tasa de desempleo que pasó de 8.9% a 7.1%.

El Intendente Claudio Ibáñez destacó estas cifras, detallando que «en cuanto a la ocupación laboral aumentamos en un año en 5.580 nuevos puestos de trabajo, por lo tanto, la región tiene un 20% menos de desocupados que hace un año, cifras que no habíamos visto desde la bonanza del año 2012 del precio del cobre. Hoy día no tenemos el mismo precio del cobre, aún así pudimos reducir en un 20% el número de desempleados en la región, lo que es muchísimo».

La autoridad regional agregó que el impacto positivo en las cifras de empleo lo están dando los sectores de servicios, actividades profesionales y la industria manufacturera, mientras que las actividades que presentaron baja en las cifras de ocupación son educación, minería y comercio. «La situación de la minería está gatillada por el precio del cobre, que es lo que siempre hemos dicho, cuando bajó el precio del cobre empezaron a generarse las desempleos. Las cifras del comercio son estacionales y en cuanto a la minería, ahora hay buenas perspectivas porque el precio del cobre está tendiendo al alza», señaló.

Se suma el dato de que las exportaciones regionales aumentaron en un 43,5% impulsadas por el cobre y los envíos agrícolas que repuntan tras los años de escasez hídrica.

Sobre el aumento en el número de ocupados, la directora regional de INE, Marcela Puz, detalló que «tenemos la mayoría de los técnicos y profesionales en la provincia del Elqui, en la conurbación de La Serena y Coquimbo. Tuvimos también una baja en ocupados, principalmente por factores estacionales, en comercio y enseñanza».

Sobre las grandes ciudades, La Serena y Coquimbo mostraron importantes caídas en las cifras de desocupación, pues mientras La Serena pasó de un 10.8% a un 6,7% en 12 meses, Coquimbo lo hizo de un 11.7% a un 8,4%. En la tendencia contraria está Ovalle, que aumentó su desocupación de un 3.3% en el trimestre junio- agosto de 2016, a un 7.4% en el mismo trimestre de este año.

El Seremi de Economía, Rodrigo Sánchez destacó el trabajo desarrollado por el Gobierno en materia de pro empleo y diversificación productiva, señalando que la región está hoy en mejores condiciones para enfrentar el futuro, pues «cuando nosotros recibimos la economía en la región y en el país, ésta venía en baja principalmente porque el auge de los commodities estaba decayendo y no teníamos un plan B. Como país habíamos apostado a poner todos los huevos en la misma canasta, la minería, donde hubo muchos que se quedaron sin empleo. Nosotros tuvimos que empezar a generar los empleos, y hemos hecho un trabajo importante de innovación y con empresarios nuevos haciendo cosas nuevas».

Hoy la media nacional de desocupación es del 6,6% y la región de Coquimbo comparte el cuarto puesto con O’Higgins y La Araucanía, con un 7.1%. La mayor tasa a nivel país la obtiene la Región de Antofagasta con un 9,3%, seguida de Biobío con un 8,3%. Mientras que, la menor tasa de desocupación la obtiene Magallanes con un 2,4%.