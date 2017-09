Coquimbanos iniciaron participación en plebiscito nacional «No + AFP»

«Hasta el mediodía llevamos como 90 votos emitidos», el cómputo dado por Nancy Guzmán dirigente del Colegio de Profesores en cuya sede de avenida Nueva Videla de Coquimbo, funcionó una de las urnas de sufragio, fue un clara muestra de la gran participación de los coquimbanos en el inicio del proceso eleccionario consultivo de nivel nacional, convocado desde ayer y hasta el domingo por la Coordinadora No+ AFP, para pedir al gobierno el cambio del sistema previsional actual por uno de reparto solidario.

Una de las votantes, Pamela Ortiz, opinó que el actual sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP, ya no da garantías para obtener jubilaciones dignas a los trabajadores en general.

«Este sistema debió haber cambiado hace muchos años y si se nos da la opción de poder entregar nuestra opinión con un voto, me parece fantástico. Ojalá todas las personas sigan participando para que den su parecer el mal funcionamiento este sistema de AFP, además yo pienso que siempre deberán hacerse votaciones de consulta, para que el gobierno sepa que es lo que realmente quiere la gente en distintos temas de país».

En el mismo contexto Ortiz, llamó a los actuales candidatos a la presidencia y a diputados a recoger el parecer de los votantes de este proceso para reformar el sistema nacional de pensiones una vez que asuman los cargos, «invitamos como sociedad a los diputados y al Presidente que sea electo a hacer este cambio que necesitamos de todos los chilenos de forma urgente».

Refrendado el llamado a todos los habitantes del país con cédula de identidad mayores de 18 años y a los extranjeros mayores de 18 años, con 5 años de residencia en el territorio nacional, a acercarse a emitir su voto en las distintas urnas dispuestas para el proceso, la dirigente del Colegio de Profesores y coordinadora local de No + AFP, también indicó que el proceso de votación busca sensibilizar a las autoridades para crear un sistema de jubilación más justo «este sistema previsional ha sido perverso por más de tres décadas por eso con este ejercicio democrático para que todos podamos hacer sentir con fuerza nuestra postura contraria a este sistema que ha sido perpetuado por cada gobierno desde el retorno a la democracia, por eso invitamos a todos los candidatos actuales a tomar conciencia de esta demanda social de cambio».

Sobre la propuesta que No +AFP promueve, Guzmán refirió, «la idea es tener un sistema administrativo tripartito con participación de los trabajadores las empresas y el estado, con el término de la AFP, para poder generar mejores pensiones para todos los trabajadores, con un sistema con mayor fiscalización del estado sobre el dinero que ingresa por aporte de las personas no sea malgastado como es en este minuto con grandes comisiones para todas la AFP, porque ahora es un hecho real que cuando un trabajador o dueña de casa jubila, termina recibiendo $100 mil, muy por debajo del sueldo mínimo legal de $250 mil, y hace pocos días conversé con una profesora pensionada que tras ejercer por 40 años, solo gana $250 mil y eso no es justo para una trabajadora que entregó literalmente toda su vida al sistema público».

La Coordinadora No + AFP que busca obtener cerca de 20.000 sufragios en la región, dispuso la ubicación de las mesas receptoras de sufragios en la siguientes ubicaciones en el horario de 10:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00 en Coquimbo.

San Juan: sábado y domingo mesa móvil San Juan, sábado y domingo en la feria del mismo barrio de calle Manuel Jesús Rivera y J.J. Oliver.

Centro y Puerto: sábado 30, sede del Colegio de Profesores, Varela N° 1028, sábado y domingo, sector Empalme y en los mismos días en la cercanías del terminal portuario de avenida Costanera.

Tierras Blancas: mesa 1, Villa Potrerillos de calle Regimiento Arica con Avenida Cisternas, mesa 2, plaza Salvador Allende, plaza de Las Manos, Talca con Sotomayor, mesa 3, Feria de Las Pulgas, día sábado por calle Balmaceda hasta las 15:00 horas, domingo, feria de verduras de calle Linares con Rene Schneider.

Sindempart: sábado y domingo en la Junta de Vecinos Villa Las Flores de calle Las Margaritas N°350, sábado y domingo en Unimarc Los Álamos.