José Piñera respalda a Kast y asegura que la dictadura fue un “Gobierno libertador”

Sin quererlo, José Piñera, hermano del candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera, se transformó en uno de los protagonistas del primer debate presidencial, tras ser mencionado por el abanderado independiente, José Antonio Kast.

Durante el encuentro organizado por la Asociación Nacional de la Prensa, el ex presidente afirmó que veló por el regreso de la democracia y que no se necesitaban 17 años de Gobierno Militar.

A ello, Kast respondió aludiendo a José Piñera: “Le agradezco a su hermano todo lo que hizo por Chile”.

El economista y otrora ex candidato a presidente, abordó los dichos de José Antonio Kast a través de su cuenta en Twitter, donde afirmó que “Miles de patriotas ayudaron al gobierno libertador a reconstruir la democracia y derrotar la pobreza con la libertad”.