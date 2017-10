Demandas de alumnos del Liceo Jorge Alessandri en toma estarían en vías de solución

Son buenas noticias y una señal que van por el buen camino, pero los alumnos no entregarán el establecimiento hasta que los materiales sean despachados en su 100% y se considere el arreglo de los camarines dentro de la mantención de la infraestructura, para lo que establecieron el 21 de octubre como fecha tope en sus demandas. Parece que los problemas de la Corporación Gabriel González Videla se siguen sumando y esta vez por alumnos secundarios de uno de los 44 establecimientos que administra dicha corporación, ya que nuevamente los estudiantes con apoyo de los profesores, se tomaron el Liceo Jorge Alessandri. Es la segunda toma que realizan los estudiantes del mismo establecimiento en el corto plazo, la primera fue a principios de septiembre a causa de que los alumnos no contaban con los insumos básicos para las especialidades que imparte el liceo, por lo que no podían hacer sus talleres. Materiales específicos y delicados, ya que los jóvenes aprenden de especialidades como asistencia de geología, minería, planta química y técnico en edificación. «Esto empezó por la primera toma que era por el tema de los materiales, ya hemos avanzado harto de lo que estamos pidiendo, en la primera toma logramos un 45,5% de entrega de materiales y ahora en la segunda toma en esta semana del 45,5% subimos a un 74,7%» explicó Jesús Quinzacara, presidente del Centro de Alumnos. Un importante avance en el tema de entrega de materiales, ya que Quinzacara explica que en el proceso de la toma descubrieron que muchos de los materiales que ellos necesitaban no llegaban porque algunos profesores del liceo se habrían equivocado en el pedido de materiales, asimismo indicó que desde la Corporación aseguraron que los pedidos estaban listos y la demora era de loas proveedores.