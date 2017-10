En segundo juicio oral absuelven a funcionarios policiales imputados de provocar lesiones graves a civil

Por resolución del Tribunal Oral de Ovalle, tras un segundo juicio oral los carabineros S.A.P.B., C.E.R.S. y M.A.S.V. fueron absueltos del cargo de lesiones graves en contra del civil Joao Urquieta Molina, que denuncian los policías por haberlo agredido el 9 de agosto del 2015 durante una riña por un choque de vehículos, decisión basada en el primer diagnóstico médico que no acreditó fracturas dentales en el denunciante. Los antecedentes de la acusación del Ministerio Público indican que a las 4:45 del 9 de agosto del 2015, Urquieta salió conduciendo una camioneta desde una discoteca de Ovalle junto a un acompañante, pero al llegar a un cruce con Avenida David Perry chocó al auto que le antecedía conducido por una carabinera que no sufrió heridas Si bien los daños del automóvil fueron menores, Urquieta siguió con la marcha hasta que al llegar a Avenida Tuquí con la calle 1 de Mayo fue interceptado por otro vehículo desde el que bajaron los tres funcionarios acusados que estaba de franco. Una vez que hicieron que Urquieta descendiera del habitáculo lo agredieron con golpes junto a sus acompañantes, reclamándole por haber chocado el auto de su compañera y por haber huido, agresión tras la que procedieron a retirarse. Momentos después llegó personal de la Tercera Comisaría los que llevaron a Urquieta al hospital, donde fue atendido con policontusiones leves, además el examen de Rayos X al que fue sometido, no arrojó fracturas en las piezas dentales, lesiones que el afectado comunicó de forma posterior a la fiscalía o que formalizó en la investigación, en el Juzgado a los tres imputados por el delito de lesiones graves. REPETICIÓN DE JUICIO CON EL MISMO RESULTADO En el mes de mayo fue realizado el primer juicio oral en este caso, instancia en que los jueces del Tribunal ovallino absolvieron a C.E.R.S., S.A.P.B. y M.A.S.V. ya que los magistrados estimaron que luego de la agresión sufrida por Urquieta fue posible concluir que resultó policontuso y que no padeció fracturas dentales, tal y como señaló en el texto de la sentencia «el resultado de los Rayos X fueron normales, es decir, no se advirtió que presentara fractura dental alguna, siendo una explicación muy razonable para ello que la víctima haya sufrido dicha lesión en un momento posterior, desconociéndose mayores antecedentes al respecto». Al conocer esta resolución, la defensa de Urquieta presentó un recurso ante la Corte de Apelaciones, que ordenó repetir el juicio este miércoles 27, instancia en que nuevamente el Tribunal absolvió a los policiales en base al mismo argumento que indica que el primer examen médico no acreditó las fracturas dentales.