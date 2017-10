Con presencia de Senador Espina candidatos regionales de Chile Vamos y coalición realizaron acto en Coquimbo

Un masivo acto que consignó una alta adhesión de la comunidad, fue realizado ayer al mediodía, en el centro de Coquimbo, por los candidatos a diputados y a consejeros regionales de Chile Vamos y del partido Amplitud, del Partido Regionalista Independiente y de Evópoli, los que fueron acompañados por el Senador de Renovación Nacional, RN, Alberto Espina, integrante del comité ejecutivo de la campaña del candidato presidencial Sebastián Piñera. En diálogo con nuestro medio, el senador Espina analizó la participación de Piñera, en el debate presidencial del pasado jueves junto a temas de contingencia nacional. «Hemos venido junto a Ernesto Silva, ex presidente de la Unión Demócrata Independiente,UDI, en nuestra calidad de miembros del Comando de Sebastián Piñera y nos estamos reuniendo en esta región, con todos los dirigentes de RN, de la UDI, de Evópoli y el Partido Regionalista Independiente, para conversar con los candidatos a diputados a consejeros regionales y jefes de partido para hacer juntos un llamado a toda la ciudadanía, para que apoye la candidatura de Sebastián Piñera, ya que el próximo mes de noviembre, hay que tomar una decisión extraordinariamente importante para el país, para definir si seguimos con gobiernos que representan más de lo mismo, lo que significa un país estancado y mediocre que francamente no crece en que las personas no tienen un mayor bienestar económico o social que es lo que ofrece la Nueva Mayoría y sus candidatos o damos un salto al futuro con optimismo, alegría y unidad para tener un país que mejore el empleo, la salud y las jubilaciones, por ejemplo, y sobre todo para tener un desarrollo humanista e integral de nuestra sociedad, que es lo que ofrecen nuestros candidatos regionales y Sebastián Piñera». Consultado por las opciones de los candidatos regionales de su coalición, el parlamentario expresó: «Son candidatos y candidatas que son un lujo y por eso llamamos a la ciudadanía a elegirlos, porque el país merece candidatos buenos y por eso nos hemos esforzado en tener a los mejores». Sobre la participación del candidato presidencial de su sector en el último debate, el senador indicó que tuvo una excelente participación, exponiendo gran parte de su propuesta programática. «El demostró solidez, liderazgo, unidad, no entró en ningún tipo de conflicto, y demostró, por lejos, que él es el mejor preparado para gobernar Chile». CRITICA A GUILLIER Y A NO + AFP En cuanto a las últimas declaraciones de Alejandro Guillier, candidato presidencial de la Nueva Mayoría e independientes, respecto a la situación de oficiales de las Fuerzas Armadas condenados por causas de violación de derechos humanos durante el régimen militar, que han buscado apoyo político para acceder a remisión de penas, Espina, dijo: «Guillier siempre ha hecho una campaña orientada más bien en atacar a Sebastián Piñera, pero yo le diría que lo menos que debería presentar primero es un programa porque lo que todo el país conoce hasta ahora, repito, son críticas de Guillier, pero no su programa y eso demuestra que faltan ideas y que sobran palabras críticas y eso no construye ningún futuro». Sobre ese mismo tenor, respecto a la expresión de Pi- ñera sobre la existencia «cómplices pasivos» de las violaciones de derechos humanos el senador aclaró, «lo que ha dicho nuestro candidato en cuanto a lo que sucedió en el gobierno militar es que todos tienen que hacer una autocrítica sobre lo que pasó y no solo deben ser los militares a los que hay que señalar algún hecho ocurrió en el gobierno de ese entonces sino que también los civiles y en los que ocurría en la Corte Suprema, en los Tribunales de justicia y medios de comunicación porque no nos parece justo que la autocrítica respecto a un período que fue muy duro para la sociedad chilena finalmente los únicos que tengan que hacerlo sean los militares y no lo haga la sociedad civil completa». Pasando a la votación de la coordinadora No + AFP, que partió el viernes y termina hoy, el parlamentario manifestó que su propuesta de terminar con las Administradoras de Fondos de Pensiones, no es la mejor alternativa, «de No + AFP todavía no conozco cuál es la solución alternativa concreta que ellos tienen, porque decir no más AFP, es fácil y el camino es meterle la mano al bolsillo a la clase media para que aparte de sus cotizaciones vayan a un solo fondo, para mí es aprovecharse de la misma gente y lo lógico y sentimos que lo más ló- gico es que el Estado como propone Sebastián Piñera ponga los recursos para aumentar el porcentaje de cotización del 10 al 14 por ciento, pero esa plata no tendría que ser sacada del ahorro personal de cada uno de nuestros compatriotas».

Francesca Figari, candidata de RN por el Distrito 5, junto con destacar el apoyo del senador Espina, explicó que al inicio de su campaña ha recogido importantes inquietudes del electorado regional, que son parte de su propuesta programática. «En esta jornada es evidente la adhesión de toda la gente, ya que ve que estamos haciendo la fuerza para cambiar a este país ya que la actual situación es inaceptable para todos los habitantes de nuestra región y del país así lo han tenido y están apoyando con fuerza al Presidente Piñera. En mi trabajo en terreno, las personas me piden que cambiemos al gobierno con la vuelta de Piñera, para estabilizar el sistema económico de en que las personas no tienen un mayor bienestar económico o social que es lo que ofrece la Nueva Mayoría y sus candidatos o damos un salto al futuro con optimismo, alegría y unidad para tener un país que mejore el empleo, la salud y las jubilaciones, por ejemplo, y sobre todo para tener un desarrollo humanista e integral de nuestra sociedad, que es lo que ofrecen nuestros candidatos regionales y Sebastián Piñera». Consultado por las opciones de los candidatos regionales de su coalición, el parlamentario expresó: «Son candidatos y candidatas que son un lujo y por eso llamamos a la ciudadanía a elegirlos, porque el país merece candidatos buenos y por eso nos hemos esforzado en tener a los mejores». Sobre la participación del candidato presidencial de su sector en el último debate, el senador indicó que tuvo una excelente participación, exponiendo gran parte de su propuesta programática. «El demostró solidez, liderazgo, unidad, no entró en ningún tipo de conflicto, y demostró, por lejos, que él es el mejor preparado para gobernar Chile». CRITICA A GUILLIER Y A NO + AFP En cuanto a las últimas declaraciones de Alejandro Guillier, candidato presidencial de la Nueva Mayoría e independientes, respecto a la situación de oficiales de las Fuerzas Armadas condenados por causas de violación de derechos humanos durante el régimen militar, que han buscado apoyo político para acceder a remisión de penas, Espina, dijo: «Guillier siempre ha hecho una campaña orientada más bien en atacar a Sebastián Piñera, pero yo le diría que lo menos que debería presentar primero es un programa porque lo que todo el país conoce hasta ahora, repito, son críticas de Guillier, pero no su programa y eso demuestra que faltan ideas y que sobran palabras críticas y eso no construye ningún futuro». Sobre ese mismo tenor, respecto a la expresión de Pi- ñera sobre la existencia «cómplices pasivos» de las violaciones de derechos humanos el senador aclaró, «lo que ha dicho nuestro candidato en cuanto a lo que sucedió en el gobierno militar es que todos tienen que hacer una autocrítica sobre lo que pasó y no solo deben ser los militares a los que hay que señalar algún hecho ocurrió en el gobierno de ese entonces sino que también los civiles y en los que ocurría en la Corte Suprema, en los Tribunales de justicia y medios de comunicación porque no nos parece justo que la autocrítica respecto a un período que fue muy duro para la sociedad chilena finalmente los únicos que tengan que hacerlo sean los militares y no lo haga la sociedad civil completa». Pasando a la votación de la coordinadora No + AFP, que partió el viernes y termina hoy, el parlamentario manifestó que su propuesta de terminar con las Administradoras de Fondos de Pensiones, no es la mejor alternativa, «de No + AFP todavía no conozco cuál es la solución alternativa concreta que ellos tienen, porque decir no más AFP, es fácil y el camino es meterle la mano al bolsillo a la clase media para que aparte de sus cotizaciones vayan a un solo fondo, para mí es aprovecharse de la misma gente y lo lógico y sentimos que lo más ló- gico es que el Estado como propone Sebastián Piñera ponga los recursos para aumentar el porcentaje de cotización del 10 al 14 por ciento, pero esa plata no tendría que ser sacada del ahorro personal de cada uno de nuestros compatriotas». nuestro país, junto con realizar mejoras en salud y educación los que son necesidades evidentes». En ese sentido el candidato RN a diputado por el mismo distrito, Francisco Eguiguren precisó que una de sus propuestas es mejorar el sistema de salud regional. «Tenemos que mejorar los hospitales regionales como el de Coquimbo, para dotarlos de más médicos especialistas ya que un hospital sin los doctores adecuados no sirve de nada y yo me aventuro en algo más, porque creo que es importante traer a Coquimbo a la región, un centro oncológico, porque lo pide sentidamente nuestra gente y ya es necesario cumplirlo aún cuando es caro por la tecnología y especialistas que requiere, pero es necesario hacerlo».