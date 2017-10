Orfebre Sylvia toro se presenta en el Museo Arqueológico

Desde hoy 3 de octubre a las 11:00 hrs se prseenta el Museo arqueológico la exposición «Joyería de piedras regionales en Mosaico» de la artesana Sylvia Toro Pastén quien fue elegida como ganadora en el Fondart Regional, área de Cultura y Artes 2017.

Nuestra región es reconocida por su geografía de cuencas, las que dan origen a los valles. Esta es tierra de mineros, cateadores y pirquineros. El Lapizlázuli, Combarbalita, Andacollita, cobre y plata son parte de nuestra geografía, son parte de nuestra identidad cultural. Por tanto, el desafío de Silvia Toro fue plasmar, esa identidad, en joyas. Por esta razón, se han tomado las materias primas para la confección y diseño de sus piezas en las cuales ha logrado interpretar las cuentas de nuestra zona.

Toro Pasten, desde pequeña ha estado rodeada de oficios propios de la artesanía. Su madre fabricaba canastos de mimbre y totora. Así fue como la artesanía formó parte de su experiencia de vida. «La orfebrería es el camino creativo que yo he tomado, donde he desarrollado mis habilidades y me he reencontrado con la tierra y las montañas que nos proveen de la materia que yo transformo» señala la artesana.