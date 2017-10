Dirigente de pisqueros quiere ser CORE y cazador de meteoritos busca ser diputado

Cuando la carrera parlamentaria y de Consejeros Regionales se encuentra en pleno desarrollo se han comenzado a conocer los nombres de quienes buscan tener un cupo en el Congreso Nacional y el CORE. Entre ellos surgen dos nombres que llaman la atención por sus actividades gremiales y profesionales.

El primero de ellos es Francisco Hernández, que durante muchos años ha sido dirigente de los productores de pisco. Es presidente de Pisco Chile, entidad que reúne a las principales empresas productoras del destilado a nivel nacional.

Hernández ha sido además, alcalde de la comuna de Paihuano y también consejero regional. Hoy está buscando, por Renovación Nacional, tener un cupo como consejero regional por la provincia de Elqui.

«Creo que es importante que las personas que hemos estado vinculados a la parte empresarial de la región y la administración pública, pueden ser un gran aporte al desarrollo en la región, sobre todo con los tiempos que se vienen, hay un posible cambio de gobierno con una estructura que reimpulsaría la economía de la región. Tenemos las aperturas del Túnel de Agua Negra que va a ser un tremendo desafío para la región, tenemos que revisar que este mega proyecto no llegue a tener una complejidad para las ciudades aledañas. Una de las grandes alternativas es el bypass que saldría de la Ruta 41, hacia Punta Colorada y tener un puerto para darle impulso a la comuna de La Higuera. También tenemos que revisar la estructura agrícola de la provincia de Elqui, tenemos dos embalses como hace muchos años no ocurría, y hay muchas actividades en donde con nuestra experiencia podemos ser un gran aporte», indicó a LA REGIÓN Francisco Hernández.

El candidato también afirmó que «en materia de turismo se debe trabajar para romper la marcada estacionalidad. Tenemos muchos lugares en el Valle de Elqui sin ocupación durante muchos meses del año y eso no puede ser, no puede vivir un empresario con dos meses de capacidad hotelera. Se debe ver la forma de mejorar la calidad técnica de las cabañas, que las personas puedan disfrutar de los cielos claros, con días iluminados y noches muy frías. Es importante que la gente también conozca el importante rol que tienen los consejeros regionales en la concreción de muchos proyectos en las comunas de la región».

CAZADOR DE METEORITOS

Otro nombre que llama la atención es el de Jorge Monsalve, destacado cazador de meteoritos nacional. Su trabajo de los últimos años lo ha desarrollado principalmente en el Desierto de Atacama desde donde rescata fragmentos de sobre 4.500 millones de años de antigüedad y que forman parte de nuestro Sistema Solar.

Además, ha recorrido gran parte del país con su muestra de meteoritos y ha dictado charlas en muchos colegios en donde enseña las técnicas para encontrar estas rocas extraterrestres. Hoy, es candidato a diputado por el Partido Regionalista Verde.

«Este es un desafío que me tiene muy entusiasmado, acepté la invitación de este partido nuevo, integrado por gente de la región. Es importante que la gente pueda elegir entre gente de la región que tiene las capacidades para representarlos en el Congreso. Los grandes conglomerados nos hablan de regionalizació, pero nos imponen candidatos de Santiago», dijo.

Monsalve indicó que «lo que yo he recogido de la comunidad de la región y que es un sentir a nivel nacional, es que lo que más preocupa a la gente es el tema de la delincuencia que se ha escapado de las manos y ha alcanzado índices peligrosos y preocupantes. Una de mis propuestas es la creación de cárceles piloto y transformar las actuales en cárceles productivas. Todos sabemos que estos centros hoy no son de rehabilitación, al contrario son verdaderas escuelas de delincuencia. La idea es que reclusos tengan la obligación de trabajar, no justo que los ciudadanos honrados, trabajadores, tengan que estar pagando la estadía de los presos en las cárceles».

Con respecto a su labor de cazador de meteoritos, aseguró que de resultar electo como diputado seguirá visitando el desierto en busca de trozos de origen extraterrestre y que propiciará la instalación de un museo sobre la temática en la zona que pueda ser un aporte el turismo astronómico.