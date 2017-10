Película chilena gana premio en sección latina del Festival de San Sebastián

La película “Los perros”, de la cineasta nacional Marcela Said (“El verano de los peces voladores”), logró quedarse con el premio Horizontes Latinos 2017 en la edición 65 del Festival de Cine de San Sebastián.

La directora, que recogió el premio de manos de la presidenta del jurado, máxima responsable del Festival de Cine de Cartagena de Indias, Lina Rodríguez, dedicó el galardón a las realizadoras mujeres que son madres —como ella—, porque “trabajamos solas muchas veces”. “Mi cine apela a la inteligencia de los espectadores.

Me gustan los personajes con matices, no creo que seamos todos buenos o malos. ‘Los perros’ habla de eso, y eso es un mensaje universal”, dijo Said. La realizadora contó que llegó a San Sebastián a recoger otro premio, el que concede al mejor largometraje de ficción del festival de Biarritz-América Latina. “Las mujeres ya no queremos quedarnos en casa planchando, hacemos cine y ganamos premios”, indicó.

En la cinta, Mariana (Antonia Zegers), una mujer de la clase alta, conoce a Juan (Alfredo Castro) un ex militar investigado por abusos de derechos humanos durante la dictadura de Pinochet y que ahora es su profesor de equitación.