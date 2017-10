Estudiantes se toman colegio en Las Compañías

Comenzó la época de tomas, alumnas del Liceo Juan Bautista de La Salle acusan graves problemas de infraestructura y materiales pendientes en establecimiento.

El movimiento de las alumnas del liceo Juan Bautista de La Salle cuenta con el apoyo de alrededor del 20% de los docentes del establecimiento y han estado asesoradas por los estudiantes del liceo Jorge Alessandri quienes se mantienen en toma por razones similares a las que demandan las estudiantes del ex liceo técnico femenino.

La semana pasada el Liceo Jorge Alessandri fue tomado por los alumnos demandando la entrega de materiales de sus especialidades técnicas y los montos adeudados por conceptos de mantención del recinto.

El día de ayer otro establecimiento de la Corporación fue tomado por estudiantes y también del sector de Las Compañías porque las alumnas del liceo Juan Bautista de La Salle agotaron su paciencia y decidieron radicalizarse al igual que sus compañeros del JAR quienes han tenido positiva respuesta de la Corporación tras la movilización que por segunda vez realizaron.

Serios problemas de infraestructura y de mantenimiento en baños, camarines, mangueras de emergencia rotas, no cuentan con los extintores ni salidas de emergencia, tanto en el liceo como en el jardín infantil que se encuentra dentro del recinto lo que representa un peligro para los menores en casos de emergencia al no contar con vías de evacuación. Además las alumnas aseguran que tienen materiales e insumos pendientes, como las tintas para fotocopiadoras, implementos de laboratorio, entre otros.

Una situación que las tiene aburridas aclaró la presidenta del Centro de Estudiantes y vocera de la movilización, Nayadett Velasco quien explicó que se encuentran trabajando en el petitorio oficial que le presentarán durante la jornada a la Corporación G.G. Videla donde además de las demandas señaladas, las alumnas esperan que la Corporación responda acerca del monto de dos proyectos adjudicados en el 2015 donde se adeuda un millón de pesos por una radio y el 55% del financiamiento de otro proyecto que no especificó Velasco.

Una toma que la dirigente aseguró se mantendrá hasta que sean escuchadas sus demandas y solucionadas, ya que lo que más preocupa a las alumnas es que no se han realizado las mantenciones del establecimiento, lo que genera un gran problema de seguridad.

Aparentemente los problemas de la Corporación se deberían a que no han entregado respuestas ni soluciones claras, tanto a estudiantes como a los docentes de los establecimientos, una situación que Mario Sánchez, Presidente Comunal del Colegio de Profesores, asegura se podría haber evitado si la Corporación hubiese dado respuesta oportuna a sus demandas, ya que se refieren a las condiciones mínimas que deben tener los estudiantes para entregarles seguridad y educación a los jóvenes, quienes deben hacer las pruebas a mano por la falta de insumos.