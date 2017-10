Más de 30 mil personas habrían votado en plebiscito «No más AFP» en la región

Los días 29 y 30 de septiembrey 1 de octubre pasados se desarrolló en todo el país un plebiscito convocado por la coordinadora No Más AFP. El objetivo fue que la comunidad se pudiera manifestar y plantear su opinión sobre si mantener o no el actual sistema de pensiones.

De acuerdo a Juan Dabed del equipo de comunicación y vocería de la coordinadora No Más AFP, afirmó que el balance de la jornada fue muy positivo debido a la participación y el desarrollo del proceso.

«Tuvimos una participación masiva a nivel regional, la gente llegó a las mesas territoriales en La Recova, la Plaza de Armas, Tierras Blancas, Las Compañías….y además, en cuanto a la votación no es menor, de acuerdo a los conteos preliminares que tenemos. Estamos doblemente satisfechos por lo que representa esta actividad, que fue un acto histórico y que nunca se había realizado un plebiscito a nivel de los trabajadores, de las organizaciones sociales y territoriales», dijo a LA REGIÓN.

El dirigente dijo que «en el caso de Limarí se contabilizaron 8.941, de los cuales 8.845 votos de No más AFP, y 91 sí AFP. Cinco votos fueron nulos. Eso es Ovalle y los alrededores. La Serena, Coquimbo y Tierras Blancas fueron más de 8 mil votos, eso sólo en las mesas territoriales, sin contar los gremios, Confusan, Fenprus, y los servicios públicos agrupados a través de la ANEF, serían unos cinco mil votos adicionales, por lo tanto, de manera preliminar y lo que nos reportó el coordinador de Los Vilos, podemos hacer una proyección de sobre 20 mil votos. El conteo final nos permite llegar a 30 mil votos a nivel regional. La opción no más AFP ganó con sobre un 98 por ciento».

A nivel nacional el dirigente indicó que «hasta ahora con un 45 por ciento de los votos escrutados, hay más 600 mil votos. Y con el otro 65 por ciento ya se habla de más de 800 mil a un millón de votantes a nivel nacional. Estos resultados ahora hay que entregárselos a las autoridades políticas, a la Presidenta, a los diputados y senadores. Esperamos tener una respuesta y avanzar hacia un plebiscito vinculante o hacia otro tipo de acciones que se van a estar evaluando en el próximo congreso de la coordinadora». Dabed agradeció el apoyo que tuvieron durante el desarrollo del plebiscito por parte de los alcaldes de la región. «Nosotros no tuvimos problemas a diferencia de lo que ocurrió en Santiago, en Las Condes, también en Temuco, donde se desalojaron algunos locales de votación. Por eso agradecemos a las autoridades regionales, quien respetaron y respaldaron este proceso ciudadano», afirmó.