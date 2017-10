MAGIA Y ADRENALINA TRAJO EL FREESTYLE

Con un buen marco de público contó la primera edición de la Xtreme Fest, evento deportivo que se desarrolló el domingo en el óvalo de La Pampilla, hasta donde llegaron proveniente desde Santiago más de diez pilotos exponentes del Carcross, Super Motard, Freestyle y Motocross.

En la ocasión se llevaron a cabo carreras en la superficie del óvalo y a la vez muestras de saltos en moto que deleitaron a los amantes del deporte tuerca que concurrieron para ver los trucos y desplazamiento que hicieron los pilotos por el aire.

«Fue un expectáculo de exhibición y quedamos muy contentos con la cantidad de gente que llegó. Contamos con la participación de Marco «Chino» González, piloto de freestyle y motocross, Nicolás «Maravilla» Aravena y Rodrigo Jacob en su BMW en el Dirt Driff», señaló el organizador del evento, Ignacio Molina.

La idea es seguir trayendo este tipo de jornadas a la región, ya que la gente responde.

Total Prace

en Huachalalume

. Patricio Naranjo, piloto del equipo Melhuish Racing al volante de un Peugeot 208, dejó prácticamente sentenciado el bicampeonato de la Total TP Race by Dunlop, al adjudicarse este domingo la carrera final de la octava fecha del certamen motor disputada en el Autódromo Juvenal Jeraldo Huachalalume en La Serena.

Naranjo terminó el día con 29 puntos a su haber, cosecha del primer lugar en el cierre de la jornada y un tercer puesto en la primera serie por detrás de sus máximos perseguidores Rodrigo Hernando y Maurizio Bustos del team Citroën by Tobero, quienes sonreían a esa altura con el uno y dos que recortaba la distancia con ‘Pato’ Naranjo que el sábado en el mismo circuito había cerrado un día redondo.

La Total TP Race by Dunlop bajará la bandera a cuadros el domingo 22 de octubre en el Autódromo Internacional de Codegua, donde se premiará a los campeones de las dos categorías.