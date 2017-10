The Wailers, la mítica banda de Bob Marley, vuelve a Chile

La agrupación de raggae se presentará el3 de diciembre en el Teatro Caupolicán y también actuará en el norte del país en un evento pronto a ser anunciado.

Otro conjunto clásico que volverá a Chile en los próximos meses, será el que acompañó a Bob Marley durante su carrera. The Wailers llegará por tercera vez a nuestro país para presentarse en el Teatro Caupolicán el próximo 3 de diciembre, instancia en que repasarán clásicos de Marley como “Could you be loved”, “Get Up, Stand Up”, “Redemption Song”, “I shoot the Sheriff” y entre otros éxitos.

Actualmente está compuesta por el bajista y fundador Aston “Familyman” Barrett, junto a los guitarristas, Junior Marvin y Donald Kinsey. También estarán Aston Barrett, Jr. en la batería (sobrino del fundador Carlton “Carly” Barrett) y el cantante principal, Joshua David Barrett. The Wailers es considerada por los fanáticos y críticos musicales como la banda de reggae más importante de la historia y con cinco décadas de trayectoria musical y éxitos, presentarán un evento imperdible para todos.