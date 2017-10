Concejo busca que obras de paseo semipeatonal de Aldunate no causen trastornos a comerciantes del centro

A dos meses que comiencen las faenas de construcción del paseo semipeatonal en la céntrica calle Aldunate de Coquimbo, que tiene un presupuesto estatal que bordea los $4.900 millones, el que corresponde a la V etapa del megaproyecto de conexión vial, Eje Varela-Videla-Parte alta y que concluirá a mediados del 2019, ayer, expertos del gobierno entregaron antecedentes del proyecto al concejo municipal de Coquimbo en sesión ordinaria.

La cita informativa permitió al cuerpo colegiado encabezado por el presidente, concejal Alejandro Campusano, plantear la necesidad de evitar que las faenas de construcción afecten el funcionamiento de los locales de pequeños y medianos comerciantes del área central.

«Este mejoramiento intervendrá el centro de nuestra ciudad el que está a cargo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y se va a construcción en toda la extensión central de Aldunate y Melgarejo. Sabemos que el ministerio es la unidad técnica a cargo pero como concejo creemos que nuestros organismos técnicos municipales deben ser un complemento a la planificación es así que solicitamos la exposición del ministerio respecto a este gran proyecto que tiene que ver con nuestro desarrollo urbanístico».

Campusano, remarcó que la propuesta de calendarización de trabajos de mayor impacto vial, propuesta por el municipio es que comiencen con posterioridad a la época navideña y la época estival, para que los comerciantes locales no vean sus ventas perjudicadas por falta de clientela, «la idea es empezar en una fecha que no interrumpa el normal funcionamiento del comercio nuestro sobre todo en las fiestas de fin de año y en verano que hay más afluencia de público, la idea es que no sufran bajas ganancias que podría provocar que los locales terminen literalmente «muriendo», sabemos que esta gran obra es necesaria, pero tiene que ir de la mano con las necesidades laborales de la comunidad, y como administradores de la comuna tenemos algo que decir en este tema».

La autoridad agregó que ya existe un trabajo mancomunado con la Cámara de Comercio y Turismo porteña, para aunar criterios durante las obstrucción del paseo, «estamos comprometido con la Cámara, con las juntas de vecinos del centro para tomar las mejores decisiones y no existan problemas como los que mencione a futuro por la implementación este proyecto que bien a mejorar nuestro centro».

En ese mismo sentido Campusano, dio a conocer sus propuestas complementarias a la obra, «cada vez Coquimbo, se está haciendo más hermoso y por eso tenemos que ver desde ahora ordenamiento de los vendedores ambulantes y los ilegales para que tengamos un centro en condiciones para recibir de buena forma a los turistas y a nuestra gente, es así que se mejoró el parque O´Higgins se está construyendo el Mercado del Mar en avenida Costanera, que será otro gran hito junto a nuestro, nuevo edificio consistorial, por lo que en esa zona tendremos un gran polo de desarrollo en distintos ámbitos y mi otra idea como concejal es que el paseo pase a ser una suerte de mall abierto, para que ojalá el gobierno disponga de un sexta etapa para por ejemplo poner una serie de portales con techo».