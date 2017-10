Expectación por nuevos hallazgos en torno al vapor Itata

Es sin duda uno de los hallazgos de arqueología submarina más importantes de los últimos años en nuestro país. Los huesos, que fueron fotografiados y grabados en video de alta resolución por un equipo de profesionales apoyados por la Universidad Católica del Norte y la ONG Oceana son hasta ahora los vestigios más importantes que se hayan encontrado del vapor Itata, hundido el 28 de agosto de 1922 en las costas de la Región de Coquimbo.

Se trata de tragedia marítima más importante ocurrida en Chile y el Pacífico Sur debido a la cantidad de victimas. Hasta ahora sólo se tenían referencias del lugar exacto del hundimiento, pero este miércoles, los profesionales, a bordo de la lancha de investigación Stella Maris de dicha casa de estudios, efectuaron un descubrimiento sorprendente.

«Los huesos que encontramos ayer corresponden a fémur, creemos nosotros. Es muy difícil poder determinar que son personas, pero lo que si sabemos es que no son de animales marinos, porque no tienen piernas. Encontramos también una costilla, pudimos ver vértebras que están llenas de animalitos pequeños adosadas a ellas, pero aún nos falta mucho por seguir investigando. Ya descartamos el resto del océano. Estamos muy contentos con el hallazgo porque para nosotros es haberlo encontrado, sabemos que está ahí….porque todos esperan que uno les muestre el barco, los fierros, pero para nosotros es el primer hallazgo del naufragio como tal. Haciendo un poco de investigación también nos hemos dado cuenta que es la tragedia marítima más importante del Pacífico Sur, ni Perú, ni Ecuador, ni Venezuela, ni ninguno de los países que están en esta cara del cono sur, por el lado Pacífico tienen un naufragio tan grande como éste», indicó a LA REGIÓN Carlos Cortés, biólogo marino de la UCN, quien lidera la investigación junto al sociólogo Ricardo Bordones.

TECNOLOGÍA

Para realizar el estudio del fondo marino se utilizó un ROV (Remotely Operated Vehicule), vehículo que fue operado por el especialista y director de la ONG Oceana, Matthias Gorny, que permite grabar videos en alta resolución en profundidades de hasta 600 metros para reconocer las especies que viven en el fondo marino. Debido a las corrientes marinas el trabajo con el ROV no fue fácil.

«Caer en el punto exacto siempre es muy difícil, pero los hallazgos que tuvimos ayer (miércoles) nos permiten determinar que ahí está el Itata, ahí naufragó en una coordenada muy precisa. Sin bien no vimos el casco como tal, pudimos detectar que hay metales porque los compases estabas vueltos locos, por lo que esas cosas también nos ayudan a corroborar que ahí hay metal, en una zona donde no debiera haber. Los huesos que encontramos no sabemos si son humanos, no lo podemos decir, porque nosotros hicimos una inspección visual y para saber que corresponde a un humano o animal hay que sacarlo y hacer varios análisis. Lo que sí sabemos es que son de mamíferos terrestres, nosotros también lo somos, pero todavía nos faltan los peritajes de esos huesos, y para ellos hay que meter un ROV con un manipulador o brazo y ahí poder sacar restos, pero no tenemos ese equipo y además, no tenemos los permisos de Monumentos Nacionales como para poder sacar algo de ahí, por lo que nos limitamos sólo a observar», dijo el especialista.

Carlos Cortés indicó que «lo que se viene es poder filmar el casco del Itata, que está ahí en el área, debiera estar en unos 100 metros a la redonda, pero buscar en el mar es súper complicado. Ahora estamos tratando de incorporar a la observación de los restos un sonar de barrido lateral que lo que hace una fotografía del fondo, es un instrumento muy preciso y que en Chile casi no existe. Estamos viendo cómo lo vamos a poder conseguir y cómo lo vamos a financiar. Vamos a seguir trabajando con la Armada, la Universidad Católica del Norte y con Oceana para hacer las filmaciones con el mismo ROV».