Adultos mayores esperan que con nuevo protocolo de atención preferencial se acaben las demoras

El Protocolo de Atención Preferencial del Adulto Mayor se lanzó ayer en una ceremonia con la presencia del Intendente, Claudio Ibáñez junto al Director del Servicio de Salud, Ernesto Jorquera, diversos Seremis de Gobierno y la participación de más de 150 adultos mayores de la región.

Gladys Moreno es la presidenta del Consejo Asesor Regional y Nacional del Ministerio de Salud, además es presidenta de los Jubilados y Montepiadas de Coquimbo, pertenece a un consejo consultivo de salud y ha sido dirigente social gran parte de su vida, fue presidenta del Sindicato de Peluqueros de la IV Región, después fue presidenta de juntas de vecinos y clubes deportivos, es y ha sido una mujer ligada a la lucha social gran parte de su vida y ahora trabaja por mejorar la calidad de vida de los más de 9 mil adultos mayores de la región.

«Ahora me he dedicado a la salud que es lo que más me ha llenado y como adulto mayor lo que mejor quiero es para el adulto mayor. Ahora es mi pelea, hace dos años que estoy trabajando en estas mesas, trabajo para el adulto mayor pidiendo la atención preferencial, pidiendo rebaja de pasajes, que eso no lo hemos logrado todavía en la IV región pero lo vamos a hacer» aseguró Moreno.

Un rol que asumió hace dos años cuando fue escogida por la Ministra de Salud, Carmen Castillo, para representar a los adultos mayores como consejera regional en esa temática, «la cosa es representar, moverse para que los demás nos vean, que nosotros existimos, que no somos la parte vieja que dejamos botada en un rincón. Todavía podemos valernos y somos mayoría, más adultos mayores que nunca y por eso tenemos que unirnos».

Una realidad que confirmaron los expertos en la temática, donde factores como el aumento en la expectativa de vida a los 80 años en nuestro país, así como las bajas tasas de fecundidad, han hecho de Chile un país con tendencia al envejecimiento de la población, donde se espera que para el 2025 el cruce demográfico refleje más población sobre 60 años que menores de 15 años.

Es por eso que las reformas y políticas públicas enfocadas en la calidad de vida de este importante sector que a nivel mundial representa el 15,2% de la población, se vuelven imperantes para enfrentar el desafío del envejecimiento poblacional, para lo que autoridades han debido comenzar a buscar estrategias para ello.

Una de ellas fue la que se realizó el día de ayer en el marco del Día Internacional del Adulto Mayor que se celebra cada 1 de octubre, donde se firmó el Protocolo de Atención Preferencial del Adulto Mayor el cual, entre otras cosas, incorpora la creación de módulos de atención exclusiva para adultos mayores y busca disminuir los tiempos de espera para la atención en el Servicio de Orientación Médica y Estadística (SOME), iniciativa que destacó y valoró la dirigente, ya que materializan el trabajo que ha realizado en los dos años que lleva en el cargo.