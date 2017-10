CHILE SIGUE VIVO EN LAS CLASIFICATORIAS

Chile venció 2-1 a Ecuador anoche en el Estadio Monumental, en un encuentro que tuvo varias sorpresas y que, por momentos, se le complicó en demasía.

La escuadra nacional tuvo buenos primeros minutos, adueñándose del balón y buscando incesantemente el área rival. Aún así, la zaga ecuatoriana se mostró firme y, salvo algunas intervenciones de Alexis Sánchez, no tuvo mayores problemas ante los ataques locales.

Chile era superior, pero no lograba generarse chances claras mediante las triangulaciones entre mediocampo y delantera. Valdivia y Vidal no estaban finos a la hora de habilitar, mientras que Sánchez y Vargas no lograban sortear la marca en defensa. Esto hizo que Ecuador poco a poco comenzara a inquietar mediante dos de sus estrellas, Ayrton Preciado y Michael Arroyo, aunque fallando en el último toque.

Y justo cuando la “Roja” empezaba a mostrar una importante baja anímica y poca precisión en sus intervenciones, apareció el gol. A los 21 minutos, Eduardo Vargas recibió un pase dentro del área de Jorge Valdivia y remató de primera. 1-0 para Chile en un Monumental que estallaba de alegría y esperanza.

El tanto dio una cuota de tranquilidad al elenco de Pizzi, pero no generó una mejoría en lo futbolístico. Los visitantes seguían inquietando y exponiendo a la última línea chilena, con un oportunismo y determinación que por momentos hizo que los nacionales fueran retrocediendo.

No obstante, Chile seguía en su búsqueda por ampliar la ventaja, y Eugenio Mena tuvo dos remates que casi lo consiguieron: a los 32′ intentó sorprender con un centro que casi se cuela en el arco de Máximo Banguera, mientras que a los 40′ definió de primera tras una serie de pases en ataque que lo dejaron solo, pero su tiro pasó a centímetros del poste izquierdo.

En la segunda mitad, los pupilos de Jorge Célico adelantaron sus líneas desde un comienzo, lo que fue aprovechado por los rojos quienes en un contragolpe tuvieron una opción clara. A los 49′ Vidal centró de media distancia y Valdivia cabeceó desviado. Chile se acercaba.

Con la alta presión que ejercía el cuadro criollo, los tricolores volvieron al libreto inicial, refugiándose y apostando al contragolpe. Un plan con que siguieron inquietando al rival, mediante la velocidad de Renato Ibarra y Antonio Valencia. Fue en ese momento que se instaló la sorpresa en Macul, luego que a los 59′ Vidal recibió tarjeta amarilla tras una falta, lo que significará que se perderá el duelo del próximo martes frente a Brasil.

El duelo se fue haciendo de ida y vuelta. Los de Pizzi fueron perdiendo intensidad, mientras que Ecuador comenzaba a mostrar una diferencia importante en lo físico. Aún así, Chile siguió ocasionando peligro con un cabezazo de Pablo Hernández en el área a los 69′ que fue atajado por Banguera.

Para asombro de muchos, los visitantes comenzaron a mostrar su mejor versión y a ejercer una presión considerable que finalizó en la igualdad, tras anotación de Romario Ibarra a los 83′.

El silencio se instaló en el Monumental, pero apareció la individualidad que todos esperaban. Alexis Sánchez marcó el gol de la victoria a los 85′, luego de un rebote que dio Banguera tras un remate de Felipe Gutiérrez.

Luego de ello, el duelo no tuvo mayores intervenciones, sellando una victoria fundamental para Chile.