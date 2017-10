Piden abrir investigación tras 19 años de misterioso OVNI caído en Paihuano

El día 7 de octubre de cada año los habitantes de la comuna de Paihuano recuerdan uno de los acontecimientos ufológico más importante y controvertidos ocurridos en la zona norte de Chile. Se trata del supuesto estrellamiento de un Objeto Volador No Identificado en el cerro Las Mollacas.

Este misterioso suceso se inicia esa calurosa tarde de 1998 cuando numerosos testigos aseguran haber observado el choque de un objeto de color plateado a metros de la cumbre de dicho cerro.

Desde ese momento, múltiples testigos entrevistados por los medios de comunicación locales y nacionales y algunos investigadores del fenómeno Ovni venidos de la capital aseguraban ver extraños brillos en los faldeos de Las Mollacas.

Uno de ellos fue Raúl Flores, quien aseguró que jamás había visto algo tan extraño. «Yo pude ver el objeto en el cerro, era parecido a un disco metálico que reflejaba con el sol un brillo metálico, y lo vi junto a otras personas. Yo estoy seguro de lo que vi, no eran brillos de piedras, ni nada parecido» concluyó.

Quien también entregó su testimonio fue el conocido comunicador, Marco Antonio Gallardo, quien afirmó que «venía humeando, era cilíndrico, de unos 3 a 4 metros de diámetro y de color rojo».

CARABINEROS

El día viernes 9 de octubre un grupo de civiles junto a personal de Carabineros de la tenencia de Paihuano accedieron al lugar sin encontrar restos del objeto ni nada anormal en el terreno. El lugar donde habría caído el supuesto Ovni es de muy difícil acceso y el trayecto demora cerca de seis horas.

Al día siguiente nuevamente Carabineros accedió al lugar, pero esta vez acompañados del personal de PAE de Serena y según señalan algunos testigos también funcionarios del GOPE (Grupo de Operaciones Especiales) venidos de Santiago. Producto del esfuerzo uno de los caballos llamado «Calambrito» que acompañaba a los expedicionarios murió. Así lo confirmó el carabinero César Uribe, que integraba esa expedición y que hoy está en retiro y vive en la comuna de Coquimbo.

Nunca se encontró nada en los alrededores. Sin embargo, muchos especularon de la presencia de personal de Ejército de Chile en la zona, incluso se habló de helicópteros o camiones de gran tonelaje que habrían ingresado por la parte posterior del cerro Las Mollacas.

LA EXPLICACIÓN OFICIAL

La primera explicación entregada fue que se trataba de una piedra pintada de color blanco. Aquello fue descartado de plano por todos los testigos, muchos de ellos incluso vivían en la zona durante muchos años y nunca habían visto dicha piedra.

La otra explicación vino de los astrónomos del observatorio de Cerro Tololo. El experto en fotografía astronómica, Arturo Gómez, señaló que «todo indica que se trató de un bólido, es decir, un meteoro que no impactó en la superficie terrestre, sino que se rompió o estalló en muchos pedazos en la alta atmósfera, acompañado todo esto de un gran estruendo y luminosidad».

Gómez indicó también que «descartaba totalmente que el objeto explotado en la comuna de Vicuña sea una nave construida por el hombre, como satélites espaciales en desuso (chatarra espacial), ya que debido a la velocidad de ingreso, estos aparatos no explotan ni producen ruido ni luminosidad, sino que se queman sin mayor espectacularidad».

TURISMO

Durante muchos de los días posteriores al suceso del 7 de octubre la actividad periodística no cesaba. Enviados especiales de los canales de televisión y despachos en directo eran la tónica. También llegaron muchos turistas atraídos por la noticia.

El interés mostrado por los investigadores de este fenómeno llevó a la primera autoridad a comunal a firmar un Decreto en que se establece que durante una semana del mes de octubre se realizarán actividades de difusión de este enigma en los colegios e instituciones culturales de la zona.

INVESTIGADORES

Hoy, cuando se cumplen 19 años de este suceso, Juan Castillo, uno de los investigadores más destacados de país, escritor de varios libros sobre el fenómeno OVNI, afirmó a LA REGIÓN, que este caso debiera ser reabierto para poder realizar una investigación más profunda en el cerro Las Mollacas.

«Creo que es realmente importante lo que ocurrió ahí. Primero la versión que se dio que podría ser un objeto desconocido que chocó contra el cerro se mantiene dentro de la categoría de Ovni para las personas que lo observaron y que vieron ese choque. Sin embargo, hay nuevas versiones que hablan que durante la Operación Unitas que se estaba efectuando en la zona tres drones militares habrían ingresado a la zona del cajón y uno de ellos se desplomó sobre el cerro. Lo que habría ocurrido posteriormente es que la gente de la Fuerzas Armadas y los que estaban trabajando en dicha operación recuperaron dicho objeto. Ellos habrían ingresado con helicópteros y equipos por la parte posterior del cerro», indicó Castillo.

El experto indicó que se habría tratado de un objeto de alta tecnología para esos años y que no querían que cayera en manos de personas desconocidas.

«Yo creo que el caso se puede reabrir y realizar nuevas investigaciones, porque si este objeto cayó ahí, aún deben haber restos de este objeto. No creo que las personas que lo habría ido a rescatar hayan sacado todo, además, cuando un objeto metálico choca contra el terreno quedan virutillas metálicas u otros elementos. Creo que no se ha hecho una investigación del cerro. Lo que yo critico a los investigadores es por qué no fueron al cerro, los días posteriores a este suceso», dijo.

De esta manera se espera que en los meses de veranos se pueda organizar una expedición a la zona y hacer un nuevo levantamiento de los testigos de este suceso conocido como el Roswell Chileno.