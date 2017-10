Al sufrir décimo robo en cuatro meses, comercio del centro de Coquimbo “baja las cortinas” definitivamente

Debido a la “impunidad” con la que delincuentes han ingresado en diez oportunidades a sacar mercaderías valoradas en cerca de 15 millones desde el mes de julio hasta el presente mes, el local de repuestos automotrices y taller GMO de la céntrica calle Aníbal Pinto de Coquimbo entre Henríquez y Balmaceda “baja las cortinas” definitivamente.

Aun incrédula por la osadía de los ladrones, que concretaron los diez robos a pesar de que fueron delatados por las alarmas del local y que eran grabados por las cámaras internas en los distintos ingresos, y gracias a que la respuesta de la policía no fue inmediata en cada ilícito, Jeanette Miranda, administrativa encargada de GMO, relató a Diario LA REGIÓN la impotencia que la embarga junto al propietario del comercio y los cinco trabajadores que laboran en el local los que serían finiquitados debido al cierre.

“Acá en pleno centro de Coquimbo no hay sanción para ningún delincuente, las autoridades no hacen nada. Estos sujetos llegan y entran sin temor de noche, y aunque tenemos alarma tenemos cámaras y nos han robado todo, ya son 10 veces en estos últimos cuatro meses y la última vez fue a inicios de esta semana y ya no tenemos stock para vender, así es que el dueño nos avisó que tomó la decisión de cerrar el local por esta grave situación que vivimos”.

La encargada aclaró que si bien en algunos casos no efectuaron la denuncia ante las autoridades, por lo engorroso del trámite y en vista de los nulos resultados, en el atraco que ocurrió en julio que reportó a los antisociales $5 millones en productos, si bien entregaron todos antecedentes al Ministerio Público la causa ya fue archivada, lo que generó al propietario del comercio y a todos los empleados una sensación de “indefensión”.

“Cuando hemos denunciado no pasa nada, y por el robo más grande de julio la fiscala ahora nos avisó que va a archivar provisionalmente la causa porque no se han identificado a los autores y eso quiere decir que no hay nada que hacer, y todos los que trabajamos acá junto al jefe nos sentimos impotentes y desprotegidos”.

Miranda remarcó que ha conversado con otros comerciantes vecinos que le comentaron que también esperan que la policía refuerce los patrullajes por los alrededores de sus locales. “Acá falta más iluminación, faltan más rondas de Carabineros y también como gran parte de la gente de Coquimbo pensamos que fue un error sacar la Comisaría de Avenida Varela del centro”.

Respecto al futuro de los trabajadores que quedan sin fuente laboral, la administradora manifestó que “es lamentable por ellos porque con el cierre mi jefe solo va a mantener el local de calle Baquedano que es más estrecho y no hay espacio para más empleados y lo triste es que hay familias atrás de ellos, pero así como estamos no se puede hacer más que retirarnos”.