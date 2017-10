Torre Bauer, símbolo de Vicuña, reclama una buena mantención

A eso se le suman la acción de los intensos calores que se registran en el Valle de Elqui, los constantes movimientos telúricos ocurridos en la zona y los fuertes vientos locales en la época otoño-invierno, denominados «terral». Es así como esta construcción centenaria ha perdido algunas tablas de sus cornisas y de sus ventanas; y otras que están semi-abiertas. Además el reloj no está en funciones hace varias décadas.

Hace más de un año (julio del 2016), dimos a conocer esta situación de la Torre Bauer, y hasta la fecha no hay señales de ninguna reparación ni siquiera de una manito de pintura.

REPINTADA

VARIAS VECES

Hace varios años, en la década de los 90, la torre fue sometida a un reforzamiento en su base para mitigar el movimiento que sufría por el viento «terral» y en varias ocasiones ha sido repintada, pero su exterior no ha sido restaurado. Hace tiempo permanece dormida la idea de declararla Monumento Nacional y de esta forma adquirir los recursos para efectuar una obra más completa en ella, como reforzar su base, restaurar su fachada de madera y reparar o reponer su reloj. Mientras tanto el clima y el tiempo están dejando visibles huellas de deterioro en sus maderas pintadas de rojo y sus ventanas pintadas de blanco.

MUNICIPIO RECONOCE

DAÑO EN EDIFICIO

Hace más de un año (julio del 2016), dimos a conocer esta situación de la Torre Bauer, y en aquella ocasión el alcalde Rafael Vera Castillo reconoció que la construcción ha sido reparada en periodos edilicios anteriores y sostuvo que durante un eventual segundo periodo suyo (actualmente) se abocaría a ejecutar algún proyecto que permita su restauración externa. «Cuando era intendente Ricardo Cifuentes y alcaldesa la señora Gloria Torres, hubo un mejoramiento de la torre, pero efectivamente nuestra torre está debilitada a través el tiempo y cada vez que hay «terral» nos preocupamos de sobremanera porque se mueve y la estructura interna no está en buenas condiciones y por tanto nos hemos planteado el restaurarla, pero no lo hemos hecho a la fecha porque estamos esperando la definición del Consejo de Monumentos Nacionales para considerarla monumento nacional o no. Sin embargo lo que tenemos considerado para nuestro segundo periodo de administración municipal es darle un corte definitivo a este tema y hacer las restauraciones necesarias sean con recursos del Consejo Nacional de Monumentos Nacionales o del Gobierno Regional», explicó el edil en esa oportunidad.

REACCIÓN

ANTE NOTA

DE PRENSA

Tras la nota publicada en nuestro medio en ese entonces, el Municipio efectuó un estudio acerca del estado en que se encontraba la Torre Bauer, como un primer paso para un futuro mejoramiento o restauración.