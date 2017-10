Paro de municipales en demanda de mejora al incentivo al retiro llegó al 70 por ciento en la región

Una adhesión del 70 por ciento a nivel regional, tuvo ayer el paro nacional de advertencia por 24 horas, convocado para solicitar al gobierno mejoras al proyecto de ley del pago del incentivo al retiro por la Confederación de Funcionarios Municipales de Chile, Asemuch, ya que los trabajadores de los 14 municipios de la región, salvo el de Canela, participaron de la movilización con realización de jornadas informativas y de reflexión y sin atención de público.

En Coquimbo, la convocatoria a paralizar alcanzó al 100 por ciento, cifra destacada junto a la adhesión regional, por el presidente de la Asociación de Funcionarios municipales de la comuna porteña, Daniel Alcayaga, que en diálogo con Diario LA REGIÓN también explicó los fundamentos de la movilización.

«La sumatoria al paro por parte de nuestros asociados fue total, lo que constatamos en vistas a cada departamento, unidad y delegaciones, en donde constatamos paralización total de actividades tanto en atención a usuarios como en operativos y labor en terreno. Nuestra principal motivación es dar a conocer nuestro descontento como funcionarios municipales por la ley insuficiente para nuestra gente que se quiere acoger ahora a retiro voluntario propuesto por el gobierno, cuyos fundamentos nos parecen egoístas para nuestro sector, ya que nosotros estamos a disposición de los habitantes del país las 24 horas del día y los 365 días del año».

En concreto, el dirigente indicó que tras el análisis de la directiva nacional de la Confederación de Funcionarios Municipales y de cada gremio regional y comunal del ente sindical no comparten la actual propuesta de incentivo al retiro, por el bajo monto asignado en comparación al ofrecido a otros funcionarios públicos.

«A nosotros nos ofrecen un bono de retiro en Unidades de Fomento, UF, mientras que al sector central estatal se les paga en Unidades Tributarias Mensuales, UTM, por lo que es una gran diferencia monetaria».

Respecto a la diferencia expresada en cifra Alcayaga precisó que «por ejemplo el gobierno ofrece un pago de 400 UF para los funcionarios municipales y a los funcionarios del área central se les paga 470 UTM por el mismo bono, entonces nuestra gente solo percibe menos de la mitad de ese bono».

Sobre la propuesta de la Confederación para equiparar el monto del bono el presidente de la Asemuch porteña, señaló, «lo que queremos es que también se cancele a nuestros colegas en UTM, no tanto en un nivel similar de dinero, pero que sea en retribución al esfuerzo y al trabajo y años de servicio de nuestra gente, para que el gobierno les reconozca su esfuerzo como dije y su trayectoria en favor de la comunidad de todo Chile».

Pasando a la situación puntual de Coquimbo, el directivo informó sobre el número de trabajadores de la casa consistorial que en el presente podrían acogerse al incentivo al retiro, «en estos momentos tenemos un listado de entre 70 a 80 funcionarios, y si estas personas jubilan también hay un beneficio para el resto de los colegas, ya que así puede hablar de ascenso en la planta, en ingreso de gente nueva o el paso a la planta, de funcionarios contratados durante años, en la modalidad de honorarios, los que podrían tener esta oportunidad para que ingresen en los cupos que vayan quedando por estos retiros voluntarios».

Consultado por las posibilidad de endurecer la postura, en caso de no obtener una respuesta favorable del gobierno, Alcayaga no descartó realizar un paro nacional más prolongado, «hasta hoy al mediodía ninguna autoridad ha dialogado con nuestras Confederación por estar movilizados, y si bien hoy miércoles estuvimos en un paro de advertencia y todo se definirá la próxima semana, considerando la negociación que viene por el reajuste salarial del sector público, por lo que seguiremos en alerta para que el gobierno nos reconozca nuestro trabajo y este jueves, la dirigencia nacional nuestra, hará la evaluación de esta movilización y se verán los pasos a seguir, por lo que quedamos abiertos, por ejemplo, a un paro de dos días, que es la propuesta de la mesa de gremios del sector público también, si no son escuchadas nuestras demandas».