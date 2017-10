Clara Olivares, de dirigente a candidata

Es la actual presidenta de la Anef, secretaria de su gremio, coordinadora y vocera del sector público, es madre, esposa, ahora candidata CORE y además lava y plancha. Así se definió Clara Olivares cuando le preguntamos en qué estaba actualmente, una mujer aguerrida y luchadora por las causas que considera justas, comenzó su trayectoria como dirigente cuando le tocó defender su trabajo y el de sus colegas en 2010 con el cambio de gobierno y desde ahí se ha mantenido defendiendo los derechos de quienes representa.

Hoy quiere hacer más, más por la gente y más por la región, en su rol de dirigente pudo conocer otras realidades de la región, las problemáticas y la calidad de vida de muchos y por esa razón es que decidió presentar su candidatura y hoy está peleando uno de los 16 cupos en el Consejo Regional.

«Yo creo que esto de pensar que la política no afecta tu vida es un error, la política decide tu vida, decide que atención en salud vas a tener, cómo te vas a movilizar, el tipo de trabajo que vas a tener en la región, la política decide en el fondo cuál va a ser tu calidad de vida y es tiempo de que más personas que vienen de la sociedad civil se integren a esta política, más mujeres, faltan más mujeres, falta la sensibilidad, la fuerza y la capacidad de las mujeres de defender lo que consideramos importante».

Cuenta que la decisión la tomó después que varios compañeros y la misma gente la motivara, quienes querían que se presentara como diputada, sin embargo aclara que su pasión es el desarrollo regional, «muchas veces nos quejamos del centralismo pero seguimos pidiendo permiso al nivel central para hacer algo en la región, solo falta que tengamos las ganas de hacer del lugar donde vivimos, trabajamos y nos educamos, un lugar mejor para vivir».

LE INDIGNAN

COLAS EN

PARADEROS

Le indigna ver largas filas de personas esperando transporte público y ver como se pierde la calidad de vida de quienes pueden dedicar ese tiempo con la familia, tema que también afecta a estudiantes de localidades y comunas que no cuentan con centros de educación superior, quienes deben movilizarse en transporte público a la conurbación para estudiar, viéndose limitados por los horarios del transporte.

«Ocurre que el transporte público se gestiona en términos de utilidad y no de rentabilidad social, porque si nosotros lográramos integrar a las comunas de la conurbación mejoraríamos la calidad de vida de todos pero necesitamos conectividad y que obviamente no cueste una fortuna. A quienes viven en Tongoy y Guanaqueros les cuesta muy caro y muchas veces las familias optan porque los jóvenes no se eduquen y es injusto porque se solucionaría con un mejor sistema de transporte público».

En temáticas de salud comenta que se necesitan más consultorios y pequeños centros de salud más cercanos a la gente, «por ejemplo en alfalfares, que es un sector donde hay mucho adulto mayor, desde alfalfares hacia el centro no hay movilización pública, por lo tanto gran parte de los adultos mayores tienen que caminar o buscar alguien que los traiga o tomar un taxi para ir a un consultorio, entonces a lo mejor se podría implementar un centro chico de atención primaria, pero necesitamos ver más allá de lo inmediato necesitamos que el plan de desarrollo regional incluya temáticas como ésta».

CENTRO

ONCOLÓGICO

Señala que el centro oncológico es una realidad urgente que necesita la región, ya que los pacientes requieren del apoyo y la presencia de la familia en su tratamiento. Asimismo indicó que la implementación de terapias alternativas, que está vigente en algunos Cesfam de la región, son necesarias para mejorar la salud mental de las personas, además agregó que es necesario impulsar una política de farmacias de bajo costo.

INMIGRANTES

Con respecto a los migrantes, señaló que le preocupaba la explotación que están viviendo muchos inmigrantes, en especial de la comunidad haitiana, ya que la barrera idiomática era una de sus grandes problemáticas.

Una temática que cree debe considerarse en la Estrategia Regional de Desarrollo que deberá realizar el próximo gobierno regional en el 2020, así como fortalecer un desarrollo sustentable con políticas de reciclaje efectivas, tenencia responsable de mascotas y un cambio en el foco de las actividades físicas y el deporte.

«No todas las personas juegan fútbol y necesitamos cambiar el foco y modernizarnos porque hay deportes que no tienen donde practicar. No tenemos acceso al deporte porque no forma parte de nuestra cotidianeidad, quizás si invirtiéramos en espacios como gimnasios públicos, no solo la máquina, sino donde todos pudiéramos acceder estaríamos menos gordos, más felices y más sanos, porque no es un tema estético, es un tema de salud. Necesitamos una red de ciclovias para disminuir los niveles de sedentarismo, congestión y que las personas generen más endorfinas y anden más felices».