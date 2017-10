Refuerzan llamado para prevenir robos en comercio

Un llamado a adoptar medidas de resguardo para prevenir robos en el comercio realizó el Gobierno y policías.

Fue un despliegue por diversos locales para entregar recomendaciones de seguridad, especialmente, ante los últimos acontecimientos que han ocurrido en el sector.

El Intendente de Coquimbo, Claudio Ibáñez, sostuvo que se busca que la comunidad se haga parte de acciones preventivas. «Hay delitos, como los alunizajes, que han afectado a los locales comerciales, y todos estamos trabajando para entregar información para que el comercio adopte las medidas necesarias. Lo importante no es solo actuar post acto delictual, hacemos un llamado a la comunidad para que pueda tomar las medidas preventivas como cámaras de seguridad, sensores, entre otros resguardos».

Estos delitos, enfatizó el Intendente Ibáñez, están considerados como Robo en Lugar No habitado, y está dentro de los ejes prioritarios del Plan Regional de Seguridad Pública, donde el primer trimestre se logró disminuir en un -7,4%.

Ambas policías están trabajando con la Fiscalía para abordar los casos registrados entre La Serena y Coquimbo para identificar a las bandas que están operando.

El Coronel , Luis Carrera, remarcó para evitar ser víctima de estos delitos, es fundamental la prevención, sobre todo, considerando que los medios utilizados, en su mayoría, corresponden a vehículos 4×4. En este sentido, dijo que «si tengo un vehículo de alto valor, y no tengo más espacio para guardarlo, debo tomar los resguardos para evitar que me roben el vehículo, es decir, GPS, corta corriente o traba volante, para que no me roben el vehículo, porque este vehículo es utilizado para cometer delitos».

Las policías también insisten en la denuncia y en no comprar especies de origen desconocido. El Subprefecto de la PDI, Guillermo Namor, subrayó que comprar productos robados también es parte de la cadena delictual.

«El principal financista de estas estructuras criminales es el receptador, es quien compra estas especies en los mercados informales. También detectamos que hay empresas formales dedicadas a adquirir estas especies y venderlas a los clientes, por eso el llamado es a no comprar éstos cuando no se sepa el origen», señaló el jefe de la Brigada de Robos.

La subsecretaría de Prevención del Delito ha detinado $200 millones en iniciativas como centro seguro, Iluminación de Plaza Tenri, alarmas comunitarias y la adquisición de un drone de vigilancia.