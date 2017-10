Obreros de constructora del Mercado del Mar tras recibir salarios esperan que no existan más atrasos

«Tranquilos nerviosos» están los actuales 40 obreros de la empresa Indico, que edifica el Mercado del Mar de Avenida Costanera de Coquimbo, luego de quedar al día en el pago de salarios, después de denunciar, el pasado día 6, durante una protesta a través de Diario LA REGIÓN y de otros medios de comunicación, que la constructora les debía el pago del sueldo, aun cuando sus contratos indican que la fecha de pago son los días 5 de cada mes, y que laboraban en malas condiciones, sin agua potable y sin electricidad, lo que los obligaba, por ejemplo, a cortar fierro con sierras de mano.

Temor a despidos

sin dejar de estar

«en alerta» si

hay nuevos

incumplimientos

Ayer, este medio concurrió a consultar a los obreros de Indico, por la actual situación de los pagos y si habían mejorado las condiciones de trabajo al interior de las faenas.

En ese contexto, en hora de colación, en el exterior del edificio, que tiene financiamiento estatal por $5.800 millones, los trabajadores optaron por no prestar declaraciones en grabadora, aduciendo sentir temor a ser despedidos, tal y como le ocurrió al maestro enfierrador Cristian Alucema, que durante la protesta de la semana pasada, prestó declaraciones a la prensa para dar cuenta de las irregularidades en la cancelación de salarios y de las pésimas condiciones en las que, en esa fecha, laboraba con sus pares.

A pesar de ese temor, los obreros que no entregaron sus nombres comentaron que el sueldo atrasado de septiembre les fue pagado de forma completa, y que no les adeudan los salarios de los meses pasados.

Agregaron que Alucema , junto a los tres compañeros de labor que protestaron la semana pasada sobre una grúa pluma fueron despedidos luego de ese episodio, pero que ya lograron ser contratados por la empresa que levanta el cercano edificio consistorial.

Pasando a la situación de los empleados despedidos en los meses anteriores, que no habían accedido al pago de los finiquitos, confirmaron que ya comenzaron a recibir los dineros por ese concepto, situación que estaba en conocimiento de la Inspección del Trabajo.

Consultados por si siguen sin agua potable y energía eléctrica, expresaron que ahora cuentan con un generador electrógeno y que el suministro de agua de las faenas está conectado a la red del aledaño Puerto Pesquero Artesanal, que mantendrá la conexión si no hay retraso en la cancelación de la respectiva cuenta por parte de Indico, agregando que en caso de emergencia, existen dos contenedores con el vital elemento al interior de las obras.

Pasando al tema de fiscalización reciente de parte de alguna autoridad, los trabajadores dijeron que el jueves hubo una visita inspectiva por parte de funcionarios de la Seremía de Salud, que chequearon las medidas de seguridad con las que cuentan.

Sin embargo los obreros expresaron que siguen «en alerta», a la espera de que les sea pagado los montos de la quincena, cuya fecha de cancelación está fijada por contrato para los días 20 de cada mes, no descartando realizar otra protesta, si no reciben el dinero a tiempo, además reiteraron el llamado a las autoridades regionales y comunales a continuar fiscalizando a su empleador, para que cumpla con las fechas de cancelación de salarios y les otorguen los insumos para laborar sin complicaciones.