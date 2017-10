AHP ENTREGÓ SU ALIENTO AL PLANTEL PIRATA

En las dos ciudades ya se palpita la 117 edición del «Clásico Regional» que animarán Deportes La Serena y Coquimbo Unido hoy a partir de las 12 horas en el estadio La Portada.

Ayer, ambas escuadras realizaron su última práctica con el apoyo de sus hinchadas que se hicieron presentes en el tradicional banderazo.

Por la mañana fue el turno de Deportes La Serena, mientras que por la tarde los integrantes de la barra Al Hueso Pirata llegaron en un número cercano a las 500 personas para entregar su aliento al plantel en el Complejo Las Rosas.

De esta forma los hinchas hicieron saber a los jugadores la importancia que tiene para ellos este partido y para todo el puerto.

Así lo entiende el delantero uruguayo Leandro Reymúndez quien señaló que «un clásico siempre es un partido especial, más allá de las posiciones que tenga cada equipo. Va a ser un lindo partido, una fiesta para los hinchas y ojalá sea la primera victoria como visitante para nosotros. Vamos a dejar todo para que así sea».

El atacante agregó que «lo bueno es que vamos a descansar como si jugáramos de local, porque es una visita cercana. En la cancha seguiremos lo que venimos haciendo que no estaba nada mal, solo hay que corregir errores y no queda nada más que dejar todo como lo hacemos siempre. Creo que esa es la clave».

En lo que respecta al equipo, el técnico Patricio Graff indicó que esperará hasta el último minuto a Sebastián Galani, pero de no llegar el juvenil coquimbano ingresaría por la banda derecha Isaías Meneses.

El resto del equipo sería el mismo que viene actuando en los últimos compromisos, es decir, con Franco Cabrera, en portería; Isaías Meneses (Galani), Washington Torres, Fabián Torres y Diego Carrasco, en defensa; Alvaro Torres, Nicolás Carvajal, Iván Ledezma, en el mediocampo; dejando en ataque a Leandro Reymúndez, Camilo Melivilú y Kilian Delgado.

El rival

Deportes La Serena, en tanto, también tiene su formación definida, a pesar que no han entrenado con normalidad ni Albano Becica ni el colombiano John Jairo Mosquera.

Claro que este último ayer, se movió junto a sus compañeros en el entrenamiento que se desarrolló en el Espacio Cazaux.

La principal novedad que anuncia el técnico Jaime García es la presencia de Bryan Cortés por la banda derecha, descartando la presencia de un juvenil en el equipo.

«Para este tipo de partidos necesito gente de más experiencia. Cortés tiene unos años más de roce y ha subido su nivel. Beltrand me deja cómodo si tengo que entrar con él, pero decidí ir con Bryan», precisó Jaime García.

Respecto al rival, el entrenador granate señaló que «Coquimbo ha ido de menos a más. Es fuerte, el entrenador le ha dado otro tipo de mixtura, le ha dado un poco lo que le gusta a ellos. Sabemos que corren harto, ocupan gran parte de la cancha, pero nosotros también tenemos lo nuestro, hemos cambiado la forma de enfrentar los partidos. Cuando hay que meterle agresividad se hace, se están haciendo partidos de mucha intensidad en Primera B y será de ida y vuelta. Ellos saben que como equipo pesamos, que si nos dejan espacio es complicado, pero creo que será un partido abierto».

El más probable once de Deportes La Serena estaría integrado por Pedro Carrizo en el arco; Mario Parra, Jorge Aquino y Rodrigo Brito, en la última línea; Bryan Cortés, Patricio Rubina, Franco Segovia, Cristóbal Marín, Albano Becica, en el mediocampo; dejando a Aníbal Carvallo y John Jairo Mosquera en delantera.

Hasta ayer se habían vendido cerca de 7 mil entradas para el comprimiso que se jugará al mediodía y que contará con la transmisión en directo del CDF.