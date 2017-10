En Coquimbo detuvieron al acusado de dar muerte a su suegra en barrio de La Serena

Daniel Antonio Díaz Morandé, de 28 años, imputado de dar muerte de 8 puñaladas a su ex suegra, Francis Aguilar Marín de 50 añosde edad.

Presuntamente los hechos ocurrieron motivados por problemas sentimentales con la hija de la víctima con la que había terminado la relación.

El sujeto fue arrestado ayer en Coquimbo y tras comparecer en el Juzgado quedó con detención ampliada hasta hoy para ser formalizado en la investigación.

La captura estuvo a cargo de efectivos de la Policía de Investigaciones, PDI, que ubicaron a Díaz, en el área central de Coquimbo.

Si bien el imputado no reconoció el crimen, fue remitido al Juzgado de La Serena, instancia en la que Ministerio Público, solicitó que la ampliación de la detención hasta hoy, para realizar la formalización de investigación, debido a que faltaban adjuntar los resultados de diversas diligencias y le informe final de autopsia, motivo por el que el Tribunal acogió la petición.

Desavenencia

sentimental

Los antecedentes recopilados por la fiscalía, indican que Daniel Díaz, oriundo de Valparaíso, fue imputado de perpetrar este 16 de septiembre, el incendio intencional de la casa de su ex pareja, madre de Marín, de calle Luis Cruz Martínez de El Olivar de Las Compañías, causando graves daños a cuatro domicilios vecinos, hecho que también comenzó a ser indagado por la PDI.

El siniestro habría sido provocado por Díaz, quien niega participación en ese hecho.

Estaba molesto con su ex pareja, con la que había terminado la relación debido a una posible infidelidad de su parte, motivo por el que la mujer lo había echado de la vivienda el 5 de septiembre, sumado a que no le era permitido ver su hija.

Luego de ser procesado por la posible autoría en el incendio, Díaz, quedó con la prohibición de acercarse a su ex pareja por mandato del Tribunal.

Sin embargo, a pesar de esa orden de alejamiento, el sujeto en la tarde del viernes pasado, encontró a Francis Aguilar en calle Las Lilas de la población 17 de septiembre, lugar en el que de acuerdo a los indicios reunidos por la Brigada de Homicidios, incluidas la declaración de testigos, durante una discusión asestó 8 puñaladas en el tórax y los brazos a la víctima, que pereció cuando era atendida en el hospital de la capital regional.

Por otra parte ayer en la mañana, en medio de múltiples muestras de pesar de la familia y cercanos, fue realizada la misa fúnebre de Francis Aguilar, en la parroquia San José Obrero de la Antena, ceremonia religiosa tras la que fue realizada la sepultación en el cementerio local.