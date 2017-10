Presidenta Michell Bachelet inauguró el nuevo Hospital de Salamanca

Gloria Oliva tuvo un accidente en su mano con una máquina amasadora, por lo que ha debido atenderse hace semanas en el nuevo hospital de Salamanca. «La atención es mejor que antes, porque con este accidente me han atendido súper bien. Yo vengo de Batuco y de ahí me mandaron al tiro para acá, después me mandaron a Coquimbo y todo el tratamiento ha sido acá», contó.

Testimonios como el de Gloria se repiten entre los usuarios del nuevo Hospital de Salamanca, en funcionamiento hace tres meses e inaugurado por la Presidenta Michelle Bachelet en compañía del Intendente Claudio Ibáñez y autoridades nacionales y regionales, junto a la comunidad.

Diseñado bajo los conceptos de hospital comunitario de salud familiar y hospital amigo, la Presidenta destacó esta nueva obra señalando que »el recinto y la comunidad merecen este momento de alegría. Aunque fue difícil, nos comprometimos a sacar este hospital adelante y aquí tenemos el resultado: un moderno hospital totalmente equipado, que viene a mejorar la atención de salud y recibe a las familias en la comuna y la provincia del Choapa. Son más de 25 mil personas las que ya están viendo este cambio en la salud, dejando atrás un hospital que los albergó por 52 años, y donde quedó una historia importante para muchos».

La obra contempla la reposición del antiguo hospital en un terreno nuevo, de 14 mil metros cuadrados, ubicado en la ruta 81 Illapel – Salamanca. Con una superficie construida de 5 mil metros cuadrados, considerando áreas de urgencia, hospitalización, atención abierta, terapia y diagnóstico, administración, las unidades de apoyo industrial y circulaciones, entre otras dependencias.

Tras el tradicional corte de cinta, el Intendente Claudio Ibáñez señaló que »este hospital es uno de los centros de salud que comprometimos entregar al término del mandato de la Presidenta Michelle Bachelet en la región. Estas obras forman parte del mayor esfuerzo presupuestario realizado en la salud pública en Chile, y es un esfuerzo histórico en la región, trabajo a través del que confirmamos nuestro compromiso para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas».

La mandataria detalló que al término de su Gobierno la región de Coquimbo contará con trece nuevos Centros de Salud Familiar (CESFAM); seis Servicios de Urgencia de Alta Resolutividad (SAR); cuatro Centros Comunitarios de Salud Familiar (CECOSF); dos hospitales, como son el de Salamanca y Ovalle; y se sumaría el inicio de obras del Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de La Serena, cuyo segundo llamado a licitación se realizó en marzo de 2017 y hoy se encuentra en trámite de toma de razón de su adjudicación, por parte de Contraloría.

Luego de la actividad, Mercedes Salinas, habitante de Salamanca, señaló que »hoy tenemos un mejor hospital, con infraestructura nueva, una buena sala de parto y además vamos a tener rondas de médicos especialistas, que era lo que nos faltaba. Está mejorando la atención en salud».

Por su parte, Vladimir Puebla dijo que »por fin tenemos esta infraestructura de salir, estoy muy contento por nosotros los salamanquinos, además de que la Presidenta haya venido a terminar su obra con la inauguración de este hospital con el que se comprometió. Yo he venido dos o tres veces a atenderme y se siente el cambio en infraestructura y atención».

El Alcalde de Salamanca, Fernando Gallardo, recordó que este hospital se gestó entre 2001 y 2002, cuando la Presidenta Bachelet era Ministra de Salud y visitó el antiguo hospital. «Hoy recibimos esta obra con mucho orgullo, se ve que aquí hubo dedicación, por la que el Gobierno y Ministerio de Salud estuvieron pendientes y aumentaron la dotación de funcionarios de 130 a 180, cosa que cuesta mucho en los ministerios, así que es un logro tanto o más grande que la construcción de este gran edificio».

El alcalde solicitó la llegada de médicos especialistas para la comuna y la Presidenta señaló que »cuando empezamos el Gobierno teníamos 6 especialistas en Illapel y ahora tenemos 21. Como Gobierno seguimos avanzando en un trabajo con las universidades para formar al menos 4 mil nuevos especialistas, mientras el Servicio da Salud está organizando rondas médicas para que los especialistas vengan y que los pacientes no tengan que desplazarse hacia otros lugares».