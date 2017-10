Caso de presunto maltrato de Carabineros tendrá Juicio Oral tras cierre de la investigación

La audiencia se realizó en el tercer piso del Tribunal de Garantía de La Serena, y en la sala estuvieron el Juez de Garantía, Felipe Ravanal, el fiscal Ricardo Salinas, la abogada querellante Andrea Guzmán, el abogado querellante del Consejo de Defensa del Estado, Sergio Vásquez, y la defensa a cargo de los abogados Sergio Fuentealba y Paola Vega.

Luego de cumplido el plazo establecido de 40 días de investigación del caso de los cuatro carabineros acusados de detención ilegal y de maltrato a un joven de 25 años, la abogada querellante del caso solicitó el cierre de investigación, instancia que se llevó a cabo el lunes 16 de octubre en la audiencia de cierre del Tribunal de Garantía de La Serena.

De esa forma el fiscal Ricardo Salinas comunicó al juez de Garantía de La Serena, Felipe Ravanal, la decisión de cerrar la investigación por este caso, pese a la oposición de la parte defensora, quienes alegaron diligencias pendientes en el caso, hecho que aparentemente habría sido presentado fuera de plazo por la defensa, por lo que no existiría norma legal para oponerse al cierre, explicó en la audiencia el Juez de Garantía, dando por cerrada la investigación.

Caso que se remonta a abril del 2016 cuando Jesús Carrasco, quien se emplea como guardia de seguridad, se dirigió a la Sexta Comisaría de Carabineros ubicada en el sector de Las Compañías a realizar unas consultas sobre una multa por no portar una silla de auto para guagua, situación que el joven habría estado grabando con su teléfono por su propia seguridad, ya que según su testimonio había rumores de los malos tratos de funcionarios de dicha comisaría.

Según el relato de la víctima, cuando Carabineros se dio cuenta de que estaba grabando, los cuatro funcionarios, entre ellos un Sargento Primero, dos cabos y un Carabinero, procedieron a quitarle el teléfono, llevarlo al calabozo, y ahí golpearlo, mojarlo y desnudarlo, manteniéndolo en contra de su voluntad por alrededor de una hora y media para luego soltarlo sin dejar registro de la detención en el libro de guardia.

Sin embargo la grave situación no quedó ahí, ya que la víctima registró en audio lo sucedido, fue a constatar lesiones e inició un proceso legal en contra de los cuatro funcionarios de carabineros que lo habrían agredido, el Sargento 1ero Jorge Alarcón Becerra, el Cabo 2do Patricio Muñoz Ceballos, el Cabo 2do Mauricio Pérez Casas y el Carabinero Alexander Olivares Cornejo.

A poco más de un año de lo sucedido, Jesús aún se recupera de la agresión provocada ese día, que no solo le generó lesiones físicas sino también psicológicas, por lo que este proceso significa para Carrasco esperanza y optimismo de que finalmente se hará justicia y habrá una sentencia favorable.

Una situación que toma un rumbo positivo para el caso de la víctima, ya que según explicó la abogada querellante del caso, Andrea Guzmán, «para nosotros esto es súper importante porque significa que la investigación sigue, hoy día es fiscal podría haber cerrado esta investigación, podría haber dicho que no iba a perseverar, que no iba a continuar con el juicio, que no habían méritos suficientes para estimar que no era un delito, el hecho que cierre la investigación y no se haya pronunciado en ese ámbito significa que va a haber una acusación fiscal, va a haber una condena y es lo que nosotros buscamos del inicio, que estos carabineros tengan una condena».

Ahora el fiscal tiene 10 días para realizar la acusación, instancia que Guzmán cree no va a demorar más de una semana, para que de esa forma el tribual fije una fecha de audiencia de preparación del Juicio Oral, que desde la parte querellante esperan pueda darse en un plazo de unos 20 días.