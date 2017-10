Diputado Alvarado pide solución y explicaciones por cámaras hiperbáricas de la región

El diputado Miguel Ángel Alvarado se refirió a la muerte de un buzo mariscador y realizó un llamado a las autoridades a tomar cartas en el asunto, evitando más muertes y secuelas que se producen hace años en nuestra región por el síndrome de descompresión. Esto a propósito del abandono en que se encuentra la cámara hiperbárica del hospital de Coquimbo.

«Actualmente lo que se hace es derivar los enfermos a Valparaíso, lo que yo lamento mucho, porque son recursos públicos, suyos míos y de todos los chilenos que están botados, abandonados y derrumbados en una sala del hospital de Coquimbo. Y el de Los Vilos, que teníamos esta cámara, se devolvió a un particular que la había donado», indicó Alvarado.

Respecto a las razones de porque no se ha reparado y las medidas que se han tomado, agregó que han solicitado a la autoridad respectiva, al Ministerio de Salud, explicaciones, donde se han «enviado múltiples oficios, y vamos a seguir enviándoles. Vamos a plantearlo mañana (18 de octubre) en la Comisión de Salud, que nos den cuenta cabal de la situación, no tanto puntual, que es muy dolorosa y triste, sino global, de que está pasando con las cámaras hiperbáricas que están abandonadas en los hospitales públicos de nuestro país».

«Cuando una institución compra una herramienta, esta tiene que venir en buenas condiciones o tener ciertas garantías, que pasó con esa garantía, yo lo ignoro, nunca hemos tenido explicaciones satisfactorias. Está bien, aceptamos que puedan haber situaciones en esta cámara, pero porque no se ha reparado, lleva años abandonada, y durante todo este periodo ha muerto gente, otra gente en situación de invalides permanente y otra transitoria, esto es lo grave», concluyó.