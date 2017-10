“Lemon” y Rocío Marengo estarán este fin de semana en la sala de juegos de Enjoy Coquimbo

Llega un nuevo fin de semana a la sala de juegos de Enjoy Coquimbo, en el cual los éxitos del grupo U2 y la belleza y simpatía de la trasandina Rocío Marengo serán los protagonistas.

La cita será este viernes 20 y sábado 21 de octubre, a las 23:00 horas, en el escenario del Bar Jokers. A estos increíbles panoramas podrán acceder, de manera gratuita, todos quienes se encuentren al interior de la sala de juegos del casino, cuyo ingreso tiene un valor de $ 3.200.

La banda “Lemon” interpretará los grandes éxitos de la agrupación irlandesa U2. En esta oportunidad, evocará los grandes éxitos del grupo liderado por Bono, como “Pride (In the name of love)”, “With or without you”, “Beautiful day” y “Elevation”, entre otros.

En tanto, el sábado, será la ocasión de apreciar la belleza y sensualidad de la modelo trasandina Rocío Marengo. Sobre el escenario, le exchica Playboy y exparticipante del reality “Doble tentación” de Mega compartirá con los presentes entretenidas dinámicas y bailes.