Reconocen la vocación de 45 profesores que llevan la calidad e inclusión a la sala de clases

Con el mensaje que los profesores son el corazón de la Reforma Educacional, 45 docentes de la Región de Coquimbo, de las 15 comunas, fueron reconocidos en el Día del Profesor por el gobierno, a través del Ministerio de Educación, destacando su vocación y compromiso por desarrollar los talentos de niñas, niños, y jóvenes, contribuyendo a su formación como personas y entregando una educación de calidad, inclusiva e integral.

Una de las docentes reconocidas de la provincia de Choapa fue Isabel Aguilera Durán, profesora encargada de la escuela básica de Coirón, de Salamanca, tiene 37 años de trayectoria, encasillada como Experto I en la carrera docente, para alcanzar aprendizajes de calidad en todos sus estudiantes utiliza el método holístico, medios audiovisuales, material desechable y trabajo en un huerto escolar. «Este reconocimiento revaloriza a los profesores, es hermoso y nos enaltece, y llevaremos este mensaje a todos los profesores de nuestra comuna». Sobre las mejores condiciones que ahora tienen los profesores enfatizó que «es uno de los hitos más importantes. En este minuto a la Presidenta Michelle Bachelet no se le valoriza lo que realmente está haciendo. Ella va a pasar a la historia, como la Presidenta que impulsó la Reforma Educacional, a tal punto que podemos recuperar en nuestra sociedad a la antigua educación pública y la carrera docente vino hacer justicia con los profesores».

De la provincia de Elqui, Macarena Olivares Rojas, es profesora de la escuela Federico Barnes Payne de Marquesa, de Vicuña, con 6 años de trayectoria, encasillada en nivel avanzado en la carrera docente, reconocida por la excelencia pedagógica en el aula, logrando en el SIMCE 2016, que su curso de 4° año obtuviera el puntaje comunal más alto, subiendo 112 puntos, respecto a la medición anterior en lectura. «Me parece excelente que a todos los colegas siendo buenos profesores se nos reconozca y ser destacados dentro de la región. De cómo motiva a sus alumnos dice que «es constancia y perseverancia, nunca perder las altas expectativas de los alumnos. El hecho que ellos sean de alta vulnerabilidad, no significa que no puedan lograr excelentes resultados. Lo principal es ser muy proactiva y compartir con los colegas».

De la provincia de Limarí, es el profesor Florencio Gómez Cortés, de la escuela rural multigrado de Los Morales, de Monte Patria, con 39 años de experiencia docente, calificado como avanzado en carrera docente, es líder en su comunidad educativa, llevándola a destacarse en las áreas pedagógica, artística-cultural y deportiva. «Es maravilloso que el Ministerio de Educación, la Seremi, y las autoridades reconozcan a los profesores multigrado de la región, trabajando en lugares tan apartados, como la cordillera, algunos muy extremos. Afortunadamente ha llegado la Subvención Escolar Preferencial para alivianar este trabajo. Para mí la pedagogía es todo, como profesor rural multigrado es donde uno se desarrolla plenamente, en el trabajo con los niños y el cariño que entregan ellos, y que uno lo retribuye; y eso es impagable».