Reaccionan para recuperar la cámara hiperbárica

Funcionarios municipales y gremios relacionados con la actividad de pesca iniciaron gestiones para conseguir se ponga en funcionamiento cuanto antes la cámara hiperbárica del Hospital San Pablo, de Coquimbo.

En una primera reunión efectuada en el municipio ayer jueves, participaron el director del Hospital San Pablo, Claudio Arriagada, y dirigentes de gremios de buzos y pescadores de las caletas de la comuna.

Esto surge a raíz del fallecimiento del buzo Armando Delague, de Puerto Aldea, ocurrido mientras era trasladado a la Región de Valparaíso para el tratamiento de descompresión, precisamente en una cámara hiperbárica en el Hospital Naval.

Ahío quedó en evidencia que la cámara que se encuentra en el Hospital San Pablo para la región desde 2012 no funciona.

Los gremios y la opinión pública han reclamado y se han visto sorprendidos que habiendo pasado tanto tiempo aún no se pueda poner en servicio tal instalación de la cual puede depender la vida de un buzo mariscador.

Por lo mismo hay en proceso un sumario destinado a aclarar estos aspectos y establecer responsabilidades.

En tanto, el Servicio de Salud autorizó al Hospital San Pablo el inicio de un plan de normalización para la cámara hiperbárica, el que debe ser presentado la próxima semana para ser sancionado por el Director del Servicio.

«Este programa involucra desde la evaluación del proyecto, donde se determina si logra la reparación de la actual (cámara hiperbárica) o se compra una nueva, la preparación del personal y el estudio de la infraestructura adicional que se requiere por normativa sanitaria. Así que nuestro compromiso con el sindicato de pescadores y el municipio es que el próximo jueves le expondremos el plan de trabajo ya aprobado por el Servicio de Salud», indicó Claudio Arriagada, Director del Hospital.

Incluye el diseño de la infraestructura física donde será ubicada la cámara hiperbárica y la capacitación de un profesional del recinto en medicina hiperbárica para operar este implemento.

Pascual Aguilera, vicepresidente de la Federación de Pescadores de Elqui, solicitó celeridad en la adquisición de este equipo. «Si bien es cierto es una reunión de acercamiento, sirvió para fijar compromisos concretos para buscar soluciones a esta problemática que no sólo es de acá de Coquimbo. Desde Antofagasta hasta Valparaíso no tenemos los equipos necesarios, por lo que tenemos que ser insistentes en la exigencia de esta cámara hiperbárica».

El Jefe de Gabinete, Juan Carlos Rojas, acotó que el alcalde está preocupado de poner en funcionamiento cuanto antes esos equipos. «Como médico el alcalde conoce perfectamente esta problemática y lo necesario de este implemento para nuestros trabajadores del mar, por ello, ha asumido el compromiso de efectuar las gestiones que sean pertinentes para lograr contar con la cámara y poder darle tratamiento a aquellos buzos, pescadores o mariscadores que sufren descompresión y evitar su traslado a la Quinta Región».

Los gremios de buzos, pescadores y mariscadores y el alcalde Marcelo Pereira se reunirán el próximo jueves con el Director del Hospital San Pablo para conocer el plan de normalización y los plazos estimados para cada una de las etapas.