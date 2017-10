«NUNCA PERDÍ LA CONFIANZA»

Entró como titular en la cuarta fecha del campeonato de Transición de la Primera B, ante Ñublense. Y si bien, en ese partido -como en otros- había respondido en el aspecto táctico, el delantero Camilo Melivilú había convertido solo dos goles: el descuento por Copa Chile ante San Luis en el 4-1 jugado en Coquimbo y frente a Unión La Calera, por el certamen de ascenso, mediante lanzamiento penal.

Aquello penaba en la mente más de los hinchas de Coquimbo Unido, que en el propio Melivilú, quien nunca perdió la confianza en sí mismo hasta “destaparse” este miércoles en Los Ángeles, donde los aurinegros consiguieron su primer triunfo como visitante de la temporada frente a Iberia por 2-1, con dos goles del atacante.

“Nunca perdí la confianza. No tenía la ocasión de llegar con ocasiones claras, este partido me tocó y logré convertir. Así que feliz en lo personal y espero seguir de la misma forma e ir por más”, señaló el centrodelantero tras arribar junto a sus compañeros de un largo viaje desde el sur.

Melivilú dijo sentirse “feliz por el resultado, porque se nos dieron las cosas. En lo personal porque marqué dos goles y hace rato que no venía marcando. Pero principalmente me siento feliz por el equipo, por el trabajo que hicimos todos para remontar en los momentos claves, y el triunfo nos permite seguir metidos arriba en la tabla”.

Por último, el atacante dejó claro que el plantel sigue prendido en su objetivo de luchar en las cuatro fechas que restan por el título de la división. “El profe nos dijo que teníamos cinco finales, pasamos una y ahora tenemos que ver videos de Puerto Montt para ver por dónde le podemos hacer daño y sacarle beneficio a estos puntos que rescatamos como visitante”, expresó Melivilú.

Cabe recordar, que Coquimbo Unido debe recibir en su próximo encuentro a Deportes Puerto Montt, duelo pactado para el domingo a las 18:30 horas en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.