PIRATAS ALISTAN EL ONCE PARA RECIBIR AL EQUIPO DEL LOCO ABREU

El correr de los partidos le han pasado la cuenta a Coquimbo Unido y por ello, el técnico Patricio Graff en las últimas horas se encuentra evaluando las variantes que tiene para armar el once titular que enfrentará a Deportes Puerto Montt, este domingo a las 18:30 horas en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, por la fecha 12 del torneo de Transición de Primera B.

Los aurinegros no podrán contar con el atacante Kilian Delgado, afectado de una contractura, mientras que Leandro Reymúndez lo esperarán, pero también podría quedar fuera ante los salmoneros.

Ante este panorama, se abre la alternativa para que ingrese desde el primer minuto Leonardo Monje, completando el tridente de ataque junto a Daniel Malhue y Camilo Melivilú.

En el mediocampo, Graff podrá contar con Alvaro Torres que ya cumplió la fecha de suspensión por la expulsión en el clásico y debe definir si lo considera en la titularidad o se mantiene Jorge Orellana.

Hasta ayer, en el puerto no tenían una confirmación por parte de la ANFP, si la suspensión por acumulación de tarjetas amarillas Iván Ledezma la debía cumplir en este partido o frente a Copiapó, aunque esta última opción sería la más cierta y el «Titi» podría jugar frente al elenco sureño que anuncia a Abreu en ataque.