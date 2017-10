37 proyectos por cerca de 25 mil millones de pesos aprobó el CORE

Haciendo un desglose por provincias se puede ver que Elqui obtuvo 8 proyectos por M$10.546 millones, con un 43,77% de la inversión; Limarí con 19 proyectos por M$ 10.890 millones, con el 45,20% de la inversión y Choapa con 6 proyectos por M$ 1.157 millones, con un 4.80 % del total de la inversión. Se suman también 4 iniciativas regionales por M$ 1.499 millones que corresponden al 6,22 % del total de la inversión.

EN PROVINCIA

DE ELQUI

En Elqui, la comuna de La Serena fue favorecida con 7 proyectos y Vicuña con 1. En Limarí, Rio Hurtado tuvo 6, Monte Patria 5, Ovalle 4, Punitaqui 3 y Combarbalá 1. En el caso de Choapa, Los Vilos fue favorecida por 4 proyectos y Salamanca 2 iniciativas.

COMUNAS

SIN NADA

Las comunas que no fueron favorecidos con proyectos fueron Coquimbo, La Higuera, Paihuano, Andacollo, Illapel y Canela. Cabe recordar que el intendente regional Claudio Ibáñez, había presentado una cartera de proyectos de casi 30 mil millones.

Dicha cartera fue modificada para incorporar nuevos proyecto y dejar en comisión otros para un análisis más detallado, es el caso del proyecto de la ONEMI de Alarmas anti tsunamis y la etapa de prefactibilidad de la construcción del Teatro Regional. «Hemos velado por la equidad territorial, sabemos que hay algunos déficit en algunas comunas y hemos dejado abiertas algunas alternativas para tener en el futuro más próximo, una segunda fase de aprobación».

BOMBEROS

Entre las iniciativas aprobadas y que van en directo beneficio de la población está el proyecto del bomberos de La Serena, Ovalle y Rio Hurtado; la adquisición de camiones aljibes y camiones recolectores de residuos sólidos para los Vilos y Salamanca; proyectos de infraestructura deportiva para distintos puntos de la región, electrificación rural, reposición de postas y reposición de vehículos policiales para Carabineros.

ABSTENCIONES

La sesión no estuvo exenta de inconvenientes, la diferencia la pusieron los consejeros de Choapa, Ángela Rojas y Leonardo Pasten quienes se abstuvieron de votar, expresando su desacuerdo con la distribución territorial de los recursos. «La cartera de proyectos que presentó el Intendente, aunque se trató de mejorar un poco, igual se acentuó la tendencia al desequilibrio en la distribución de los recursos, lo que me da pena porque se ha revertido la situación de estos cuatro años de equilibrio territorial. Creo que aprobar una cartera de casi 25 mil millones de pesos y que el 6% sea para la provincia del Choapa no corresponde, por eso con el consejero Leonardo Pastén nos abstuvimos de esto, porque creo que el Choapa necesita más proyectos aprobados», sostuvo la consejera.

LA SERENA

11 MIL MILLONES

En el caso de la capital regional, fueron cerca de $11 mil millones de inversión que fueron aprobados para diversos proyectos a ejecutarse en los próximos meses. Financiamiento para adquisición de una bachadora que permita al municipio colaborar en el arreglo provisorio de hoyos en las calles, el proyecto para la habilitación de un Centro de Extensión Cultural Patrimonial en la casa Jiliberto, la construcción de un Complejo Deportivo en la Parcela 41 y el Paseo Mirador Larraín Alcalde son algunos de los proyectos al que les dieron luz verde.

«Estamos hablando de proyectos emblemáticos que algunos han esperado mucho tiempo y otros que formulamos en nuestra administración. Con la compra de la Casa Jiliberto, La Serena va a contar con un gran centro cultural y otros más. Hoy podemos afirmar que ha ganado el mundo de la cultura, el deporte, las organizaciones sociales y todos los serenenses en general», expresó el alcalde Roberto Jacob, quien además agradeció al Gobierno Regional.