Realizarán reconstitución de la desaparición de argentino Marco Roldán en el Valle de Elqui

El 6 de enero de 2018 se cumplirán cinco años desde que el joven argentino Marco Roldán desapareciera mientras subía el cerro Cancana de la comuna de Paihuano, dando inicio a uno de los mayores enigmas policiales de la Región de Coquimbo. Este lunes, el Fiscal Regional Adrián Vega encabezará una reconstitución de los hechos que busca entregar nuevas pistas sobre lo que realmente ocurrió ese caluroso día de verano.

Junto a él, estarán Mario Olivera, amigo de Marco y quien lo acompañaba en su viaje a Chile, el padre de Marco, Luis Roldán y su madre Cándida Guzmán. Esta última habló con LA REGIÓN, sobre las expectativas que tienen con respecto a esta nueva diligencia.

«Nosotros hubiéramos esperado que esta reconstitución se hiciera en el primer momento de la desaparición de Marco, y con la presencia del francés que estuvo en el cerro ese día. Ahora sólo podemos esperar que quizás alguna persona que sepa algo pueda entregar algún antecedente, que se apiade de nuestra situación, de nuestra angustia, que aparezca algo nuevo. Pedimos más que todo a Dios que nos ilumine y pueda aparecer alguna cosa nueva, un dato… Básicamente participarán en la reconstitución las personas que intervinieron en la primera búsqueda, el dueño del predio, no hay mucho más que eso», indicó.

-¿Cree que en un principio se avanzó lo suficiente en la investigación?

– «El primer tiempo no se avanzó mucho, la investigación fue muy poca, casi nula. Yo creo que se le dedicó más a la búsqueda que también fue deficiente, la organización no fue buena, los protocolos de búsqueda no fueron los adecuados, no fue bien organizada la búsqueda, era subir todos los días por el mismo sendero y a las tres o cuatro de la tarde estar de vuelta. No fue una búsqueda minuciosa. Quedó mucho por hacer y muchos sectores por revisar. Quizás no fue el personal idóneo para esa búsqueda. Después se comenzó ha hablar de la teoría de que Marco se fue, cosa que para nosotros es muy difícil de pensar. Conocemos cómo es Marco y la relación que había entre nosotros como familia. Yo descarto completamente que se pueda haber ido por voluntad propia».

– El francés que subió ese día con Marco se fue de Chile sin aportar muchos datos. ¿Se debió indagar más o sacarle más antecedentes en su momento?

– «Es lo que nosotros reclamamos siempre, al francés no se le investigó, no se sabe quién es, qué hace, porque lleva viajando como siete años, porque al momento de la desaparición de Marco llevaba como dos o tres años viajando por todo el mundo. No se profundizó en eso y se descartó el hecho que el francés pudiera tener participación en la desaparición de Marco. Siempre está latente la duda. No se le investigó y eso no quiere decir que no le vaya a investigar en algún momento, porque este fiscal está muy compenetrado con el caso y está empeñado en que el caso se resuelva. Creo que esto hubiera sido diferente si el fiscal Adrián Vega hubiera estado en el momento de la desaparición de Marco…estaríamos con el caso resuelto».

NUEVO VIDEO

– ¿Le llama la atención que el francés no haya querido aportar más datos o quedarse a buscar a Marco?

– «El francés lo único que dijo es que subieron al cerro, que llegaron hasta una determinada altura, que es donde él le tomó la fotografía de la piedra, donde está sentado Marco y otras fotografías más que tomó el francés antes de subir al cerro…. Lo único que dice es que subieron y que Mario, amigo de Marco, no pudo seguir subiendo….luego el francés y Marco juntos hasta la piedra de la foto, de ahí dice que tomaron agua y comieron una fruta que llevaba Marco y que ahí supuestamente se separaron, que él quería bajar porque supuestamente tenia poca agua y Marco quería subir un poco más para tomar algunas fotografías. El hablaba de 15 minutos más de subida y luego bajaba. A mí me me da que pensar por qué no se puso a esperar esos 15 minutos y bajar juntos. Ese es un código de los montañistas. Lo otro que llama la atención es que al día siguiente, el francés le preguntó a Mario si no había problemas para que él se pudiera ir….fue un error de Carabineros el dejarlo ir, porque él ni siquiera quiso subir el cerro para decir dónde había dejado a Marco…lo menos que se puede hacer para orientar una búsqueda. Ese era el momento para saber si el francés decía la verdad».

– ¿Cree que finalmente el francés pueda volver a Chile a prestar una nueva declaración?

– «Difícil, porque no sé si él esté dispuesto a volver. Se lo hemos planteado, pero es difícil. Nosotros lo hemos intentado, pero no hemos tenido éxito».

– Lo último que aportó el francés fue un video de ese día. ¿Hay algún antecedente nuevo?

– «Lo último que aportó fue un video donde se muestra él bajando el cerro, muestra que él bajaba solo y eso es todo. Es como para decir, miren yo bajé solo, pero ese video a mí no me demuestra nada, porque yo grabo lo que quiero. Pero, ¿cómo sabemos que él no tuvo ninguna intervención en la desaparición de Marco?, ¿porque él lo dice?, ¿qué otra cosa puede decir?».

– Desde que ocurrió la desaparición de su hijo, usted ha estado viviendo en la localidad de Cochiguaz. ¿Cómo ha sido ese proceso?

– «Yo prácticamente estuve tres años ahí al pie del cerro, y un año completo mirando al cerro todos los días. Nunca pensé que iba a pasar tanto tiempo con esta incertidumbre, con este dolor y con la impotencia de no poder hacer nada, ni hacer que la justicia avance y haga bien su trabajo. Con los dos fiscales anteriores fue una lucha para que se hicieran cosas, y otras que se pasaron por alto y que se están haciendo ahora…para mí fue muy duro y lo sigue siendo y mientras más pasa el tiempo es más doloroso porque vamos perdiendo la posibilidad de encontrarlo».