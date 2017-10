Trabajadores de clínica privada protestan por falta de pago de salarios, imposiciones y finiquitos adeudados

Debido a que la semana pasada no obtuvieron una respuesta clara por parte de la gerencia de la Clínica Regional Coquimbo, CRC, de calle Eleuterio Ramírez con Doctor Marín de El Llano del puerto, en relación a informarles sobre una fecha concreta de pago de salarios atrasados y de imposiciones que le son adeudados en algunos caso desde hace dos años, 21 trabajadores del sindicato del recinto privado de salud, realizaron una masiva protesta en las afueras del edificio.

Diario LA REGIÓN, que en nota publicado el 29 de septiembre pasado, informó sobre las deudas que mantiene la empresa Prosalud Coquimbo S.A, dueña de CRC, con los trabajadores que recurrieron a la Inspección del Trabajo en busca de solución, dialogó durante la protesta con María José Castillo, presidenta del sindicato que agrupa a profesionales y a empleados para conocer el resultado de las últimas negociaciones con la gerencia de la clínica, «hace dos meses a la fecha que estamos con sueldos impagos y con cotización previsionales pendientes desde hace dos años incluido Fonasa, tenemos el caso de trabajadores que tampoco han podido pagar sus planes en Isapres por lo que están totalmente desamparados en el tema de salud, además hay un problema grande de pagos a la Caja Compensación de Los Andes, que fueron descontados de nuestros sueldos pero que no fue pagado por nuestro empleador, en el resumen desde hace como 8 meses que tenemos constantes atrasos en el pago de salarios y repito, hace dos meses que no se nos ha pagado nada».

En cuanto al motivo por el que la clínica no ha podido hacer efectivos los pagos, la dirigente explicó, «nos dan siempre la misma respuesta que no tienen dinero, ya que ellos se acogieron a principio de septiembre a la ley de insolvencia económica de empresas lo que ha hecho que durante este período tienen 60 días de protección financiera lo que quiere decir que están detenidos los pagos a proveedores con los bancos y a los trabajadores».

Sobre la gestión ante la Inspección del Trabajo y otras autoridades a la que recurrieron como ente gremial Castillo, indicó que han logrado obtener una apoyo transversal a sus demandas, «nos hemos reunido no solo con la Inspección sino que recibimos ayuda el diputado Daniel Núñez que ya pidió un oficio a la Superintendencia de Insolvencia, con cuya abogada también nos reunimos para informarle en qué condición estamos y ya nos recibió el Seremi del Trabajo Rodrigo Bravo, al igual que el abogado de la Inspección, además contamos con el apoyo de la Central Unitaria de Trabajadores, Cut».

Consultada por la petición concreta para deponer la movilización la presidenta del sindicato expresó y los montos que le son adeudados, «primero queremos que se nos paga nuestros sueldos y los otros montos. Por ejemplo lo que se nos debe en agosto en sueldos son más o menos como $8 millones en total, aunque, en algunos casos, a colegas se le han hecho abonos pero no a todos por igual y se nos debe septiembre completo».

En ese sentido en caso de no llegar a acuerdo con su contraparte la dirigenta ratificó que seguirán con el paro, «no puedo asegurar si vamos a endurecer nuestra postura porque continuaremos en reuniones como sindicato para ver qué decisión vamos a tomar a futuro y esta determinación de protesta se tomó este fin de semana ya que el viernes, tras reunirme con la gerencia para solicitar alguna propuesta de pago de su parte, pero como no hubo respuesta beneficiosa para nosotros decidimos manifestarnos, aunque hay que aclarar que hay otro trabajadores ejerciendo funciones normales y están en colación, pero hay otros que están con vacaciones, entre comillas que son madres que no están recibiendo la compensación para la sala cuna y no tienen con quien dejar sus hijos, y hay otras funcionarias que están con licencia médica por esta situación»

Finiquitos impagos dificultan autodespidos

Castillo, agregó que también están en jornada de paralización por ex compañeros de trabajo que todavía mantienen finiquitos impagos, aclarando que por ese motivo tampoco han invocado la figura del autodespido para desvincularse de CRC.

«El viernes también solicite una reunión con gerencia con Mauricio Zúñiga, que es el encargado y medio una fecha para conversar que la consideramos excesiva que era recién para este miércoles, pero claramente el tiempo pasa y nuestra situación, como trabajadores, se complica día a día. Sobre los finiquitos, cada persona tomará su decisión, pero los que estamos aquí queremos seguir hasta el final y si bien está la opción de autodespido pero lamentablemente por la experiencia de los trabajadores que se fueron, que tampoco han recibido pago de finiquito como dije, muchos de nosotros no estamos considerando esa opción ya que ellos se fueron sin pago de sueldos, ni de compensación».