Diputado Alvarado recurre a Fiscalía Regional por caso de cámaras hiperbáricas

Acompañado por los familiares de Armando Delague Varela, buzo mariscador de 45 años, fallecido tras sufrir una descompensación mientras realizaba labores en la caleta Talcaruca, situada en la comuna de Ovalle, el diputado Miguel Ángel Alvarado se reunió con el Fiscal Regional subrogante, Marcial Pérez, para presentarle una denuncia por el «delito de negativa o retardo de protección o servicio regulado en el artículo256 del Código Penal» con el objetivo que dicha entidad penal pueda iniciar una investigación en contra del Servicio de Salud Coquimbo y su director Ernesto Jorquera por la falta de funcionamiento de las Cámaras Hiperbárica del Hospital de Los Vilos y de Coquimbo.

«Fue terrible lo que vivió Armando, algo así nunca más tienen que volver a ocurrir en Chile. Cuando ocurrió el accidente tuvo dificultades para llegar a Tongoy, donde estuvo por un buen período, después llegó Coquimbo, y donde llega consiente y para ser trasladado a Los Vilos no había ambulancia, tuvo que venir la ambulancia de Los Vilos a trasladarlo, fueron casi 17 horas de espera hasta llegar al Hospital Naval de Valparaíso, algo que ningún ser humano se merece y la familia de ellos tampoco. Esta familia merece todo el respaldo de nosotros y este es un tema que no estamos viendo ahora, sino que desde que asumí en la cámara de Diputado», afirmó el parlamentario.

Con respecto a la reunión que sostuvo con el Fiscal, el diputado Alvarado indicó que lo que el objetivo fue entregarles todos los antecedentes disponibles de manera que se pueda iniciar una investigación al respecto.

«Esto ocurre en Chile y hemos acudido al fiscal, quien hizo la recepción de la denuncia y esperemos que esto se tramite a la brevedad pues es urgente. Lo que está pasando acá es una bomba de tiempo. Nosotros no sabemos si la próxima semana pueda ocurrir un nuevo evento, o como puede pasar en tres o seis meses, pero las estadísticas no mienten, y del año 2013 a la fecha se habla de muertes en la Región Coquimbo y que encabezan las estadísticas de muertes de buzos mariscadores en Chile. Esta es la región que tienen más accidentes, 63 los oficiales, sin considerar las muerte de Armando», afirmó.

El parlamentario recordó además, que «la Contraloría General de la República, un día después de la muerte de Armando, da a conocer la investigación que desarrolla y que es lapidaria, categórica y que habla de absoluto abandono, desidia de parte de la autoridad de no tener en funcionamiento estos recursos que son de todos los chilenos, son recursos públicos que están abandonados y pero aún, que falla en todo lo que es la probidad, la eficiencia, economicidad que tienen que tener los organismos públicos. No hay ningún argumento que de el señor director de Salud que avale su pésimo actuar y su negligencia, desidia en no poner en funcionamiento esta máquina».