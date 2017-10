Plan de Educación Municipal de La Serena destaca inclusión en 2018

Luego de pospuesta la presentación del Plan Anual del Departamento de Educación 2018 (PADEM) que en primera instancia debía ser presentado ante el concejo el 4 de octubre, el Secretario General de la Corporación, Patricio Bacho, junto a la Directora de Educación, Sandra Castro y personal del área presentaron el PADEM para su aprobación en el Concejo Comunal.

Un plan que presentó la Directora del Departamento de Educación de la Corporación Gabriel González Videla, Sandra Castro, quien explicó que el PADEM contempla una serie de iniciativas con el objetivo de dotar a la comuna de una carta de navegación elaborada a partir de la participación de las comunidades educativas con el fin de orientar, planificar y concretar los procesos de mejoramiento institucional.

Dicho plan incluye, entre otros aspectos de la Reforma Educacional, la implementación de la carrera docente con el incremento de un 30% en la remuneración de docentes, educadoras de párvulos y diferenciales.

«Para el año 2018 proyectamos mantener la misma planta, la planta actual con un total de 842 asistentes de la educación y 1.192 docentes, en asistentes de la educación nos referimos a paradocentes, secretarias, auxiliares de servicio, de aseo, inspectores, etc. y en los docentes nos referimos a profesores de enseñanza media, básica, técnico-profesionales» indicó Castro.

CAMBIOS

Asimismo el cambio en la aplicación de horas lectivas y no lectivas en docentes, educadoras de párvulos y diferenciales, que antes era de 75/25 y que con este plan se aplicaría 70/30, es decir que los docentes dedicarían un 70% de sus horas de contrato a realizar clases, y el otro 30% a su preparación y otras tareas pedagógicas y administrativas.

CONCURSO

PUBLICO PARA

DIRECTORES

Otra acción que destacó Castro es el concurso público de directores de Alta Dirección Pública para doce establecimientos educacionales de la comuna, Gregorio Cordovez, Marta Brunet, José Miguel Carrera, Germán Riesco, Japón, Alfalfares, Alonso de Ercilla, Luis BraiIle, Caleta San Pedro, Altovalsol, Saturno y Lambert, instancia que hasta la fecha cuenta con 160 postulantes.

Castro señaló que dentro de los impactos que generará este plan en la comunidad el próximo año, está la Ley de Inclusión, que ya han implementado en algunos establecimientos, entre los que destacó el Luis Braille y el liceo Gregorio Cordovez.

ADMISIÓN PARA

14.200 ALUMNOS

Con respecto al sistema de admisión escolar la Corporación proyectó (hasta agosto de este año) una matrícula de 14.200 estudiantes, es decir, 1.700 vacantes más que las actuales con una diversificación en la oferta educativa que contempla la implementación de la enseñanza media en el liceo Víctor Domingo Silva, la especialidad de telecomunicaciones para el Ignacio Carrera Pinto, el incremento de la matrícula del Gabriela Mistral al transformarse en liceo mixto, así como el sello artístico del Colegio Pedro Aguirre Cerda.

Calidad

«La comuna de La Serena quiere garantizar una educación de calidad, que genere aprendizaje y oportunidades para todos y todas las estudiantes, sus familias, sin exclusión y a través de nuestro Departamento de Educación queremos seguir implementando y consolidando los establecimientos educacionales, pero además los jardines infantiles» agregó la directora del área.

Tras la presentación del Departamento de Educación una serie de dudas surgieron en el concejo, temas como el aumento de la subvención con el aporte del Estado, los recursos de la Ley SEP, la deuda previsional de los profesores, así como el proceso de traspaso a los Servicios Locales fueron algunos de los temas que Bacho y Castro debieron responder ante las autoridades comunales.

DOS CONCEJALES SE ABSTIENEN

Pese a las dudas y la discusión que se generó en el concejo, el plan se aprobó con nueve votos a favor y dos abstenciones de las concejalas Jocelyn Lizana y Lucía Pinto, quienes no quisieron aprobar, ya que la Corporación no entregó los montos que mantienen de deuda a pesar de haberlos solicitado en reiteradas oportunidades.

Jocelyn Lizana manifestó que sentía que había cierto temor en mostrar las cifras y que encontraba que el Secretario General no podía no saber a cuánto ascendía la deuda, situación que demostraba una falta de gestión por su parte, por lo que no podía aprobar un plan sin saber con los recursos que se contaba y que se adeudaban.

«Yo me abstengo por la falta de información, la verdad y aunque parezca majadera yo no puedo aprobar un PADEM sin saber la deuda existente y los recursos que comprometen. Soy una defensora de la educación pública, pero encuentro inédito que a un año de haber pedido la situación financiera de la corporación aún no sabemos nada de la deuda ni se tenga la visión por parte de la CGGV» señaló Lucía Pinto.

El alcalde Jacob respaldó a Bacho indicando que está dentro de sus atribuciones determinar las fechas en que se presentan las cifras ante el concejo, por lo que los montos adeudados se darán cuando él lo determine.